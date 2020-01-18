Володин назвал послание Путина Федеральному собранию судьбоносным

ПСКОВ, 18 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию судьбоносным и обеспечивающим "совершенно другое наполнение" институтов власти.
В минувшую среду президент России выступил с посланием к Федеральному Собранию.
"Когда мы вновь и вновь возвращаемся к посланию, оно для нас историческое, судьбоносное послание. Президент часть своих полномочий, как действующий президент, предложил отдать гражданам нашей страны, чтобы они через своих депутатов решали вопросы назначения министров, формирования правительства, чтобы они спрашивали с исполнительной власти ... С другой стороны – сильная президентская власть, президент может взять и отстранить от должности бездельника и неэффективного", - сказал Володин журналистам на встрече с депутатами и чиновниками Псковской области.
Председатель ГД отметил, что это "совершенно другое наполнение" институтов власти РФ, оно должно повысить эффективность и решить вопросы улучшения благосостояния народа.
В третьих, контрольные полномочия Совета Федерации за теми, кто тоже может ошибаться, хотя надзирают.
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