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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-18T19:51+0300
https://ria.ru/20200118/1563585013.html
Володин назвал послание Путина Федеральному собранию судьбоносным
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/17/1563441761_0:67:2602:1531_1036x0_80_0_0_015c2296d08f67784e7842b7c7af2ec8.jpg
РИА Новости

Володин назвал послание Путина Федеральному собранию судьбоносным

19:51 18.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ПСКОВ, 18 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию судьбоносным и обеспечивающим "совершенно другое наполнение" институтов власти.
В минувшую среду президент России выступил с посланием к Федеральному Собранию.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Онлайн
15 января, 11:00Послание президента России Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Ключевые заявления
"Когда мы вновь и вновь возвращаемся к посланию, оно для нас историческое, судьбоносное послание. Президент часть своих полномочий, как действующий президент, предложил отдать гражданам нашей страны, чтобы они через своих депутатов решали вопросы назначения министров, формирования правительства, чтобы они спрашивали с исполнительной власти ... С другой стороны – сильная президентская власть, президент может взять и отстранить от должности бездельника и неэффективного", - сказал Володин журналистам на встрече с депутатами и чиновниками Псковской области.
Председатель ГД отметил, что это "совершенно другое наполнение" институтов власти РФ, оно должно повысить эффективность и решить вопросы улучшения благосостояния народа.

В третьих, контрольные полномочия Совета Федерации за теми, кто тоже может ошибаться, хотя надзирают.

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
председатель Госдумы
Президент РФ Владимир Путин перед началом ежегодного послания президента РФ Федеральному Собранию
15 января, 19:33
Аплодисменты и шок. Что творилось в зале, пока выступал Путин
27500022
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Послание президента России Федеральному собраниюСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинПсковская областьРоссияПолитика
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