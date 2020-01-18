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2020-01-18T19:28+0300
https://ria.ru/20200118/1563584636.html
В Газе при взрыве израильской мины погиб палестинский фермер
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РИА Новости

В Газе при взрыве израильской мины погиб палестинский фермер

19:28 18.01.2020
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© AP Photo / Hatem MoussaАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах". Архивное фото
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах. Архивное фото
© AP Photo / Hatem Moussa
ГАЗА, 18 янв - РИА Новости. Один палестинец погиб, еще один тяжело ранен при взрыве на востоке города Рафах в секторе Газа, сообщил РИА Новости представитель минздрава Ашраф аль-Кидра.

"Один палестинский фермер погиб сегодня, другой тяжело ранен в результате взрыва на востоке города Рафах", - заявил аль-Кидра.

Израильские военные
Вчера, 17:59
На Западном берегу Иордана израильтянина ранили ножом
Полиция в Газе сообщила прессе, что "взрыв, в результате которого один палестинец погиб, а другой получил серьезные ранения на востоке города Рафах, произошел в результате срабатывания небольших взрывных устройств, заложенных израильскими военными".
Инцидент произошёл в приграничной полосе. Местные СМИ пишут, что фермеры работают в зоне, удаленной от границы с Израилем на 300-500 метров.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
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Обострение палестино-израильского конфликтаАрмия обороны ИзраиляСектор ГазаРафах (провинция)ПалестинаИзраильВ мире
Популярные комментарии
И мы должны верить этой полиции, что "заложенных израильскими военными"? Без доказательств? Может, это - одна из провокаций Хамаса? Сегодня читал в интернете, что Хамас возобновил запуск взрывных устройств с помощью связок воздушных шаров в сторону территории Израиля, и одно из них взорвалось в южной части Израиля. А если бы другие из этих шаров упадут на детское учреждение? Хамасу - хоть бы хны, главное - аятоллы одобрят, а "Аллах своих простит".
18 января, 22:26
ri.tank2016
2800010
В среду, 15 января, хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил о возобновлении "огненного террора" из сектора Газы. В "твиттере" информационного агентства опубликована фотография, на которой запечатлены "огненные шары", запущенные в сторону Израиля из палестинского анклава.
18 января, 22:45
С Саша Лебедев
13130110
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