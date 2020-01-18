В Газе при взрыве израильской мины погиб палестинский фермер

"Один палестинский фермер погиб сегодня, другой тяжело ранен в результате взрыва на востоке города Рафах ", - заявил аль-Кидра.

Полиция в Газе сообщила прессе, что "взрыв, в результате которого один палестинец погиб, а другой получил серьезные ранения на востоке города Рафах, произошел в результате срабатывания небольших взрывных устройств, заложенных израильскими военными".