В Газе при взрыве израильской мины погиб палестинский фермер

ГАЗА, 18 янв - РИА Новости. Один палестинец погиб, еще один тяжело ранен при взрыве на востоке города Рафах в секторе Газа, сообщил РИА Новости представитель минздрава Ашраф аль-Кидра.
"Один палестинский фермер погиб сегодня, другой тяжело ранен в результате взрыва на востоке города Рафах", - заявил аль-Кидра.
Полиция в Газе сообщила прессе, что "взрыв, в результате которого один палестинец погиб, а другой получил серьезные ранения на востоке города Рафах, произошел в результате срабатывания небольших взрывных устройств, заложенных израильскими военными".
Инцидент произошёл в приграничной полосе. Местные СМИ пишут, что фермеры работают в зоне, удаленной от границы с Израилем на 300-500 метров.