Российский дипломат посетил задержанных в Кабо-Верде моряков

Судно Eser под флагом Панамы, следовавшее из этой страны в Танжер (Марокко), было задержано прошлой зимой, когда сделало вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде после смерти одного из членов экипажа. По заявлению полиции Кабо-Верде, после проверки судна было конфисковано 9,57 тонны тюков с кокаином. Были задержаны 11 моряков. Позже один из них скончался в больнице после продолжительной болезни.