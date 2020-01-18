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Российский дипломат посетил задержанных в Кабо-Верде моряков
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РИА Новости

Российский дипломат посетил задержанных в Кабо-Верде моряков

19:26 18.01.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкОстров архипелага Кабо-Верде
Остров архипелага Кабо-Верде
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Жалоб на условия содержания от российских моряков, задержанных в Кабо-Верде на судне Eser и обвиненных в контрабанде наркотиков, не поступало, они чувствуют себя нормально, сообщило посольство РФ в этой стране.
Как отметили в российской дипмиссии, 17 января российских моряков посетил заведующий консульским отделом посольства.
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"Все чувствуют себя нормально, ожидают предстоящего в конце января суда по их делу. Получено для передачи родственникам восемь писем. Жалоб на условия содержания не поступало", - говорится в сообщении на сайте посольства РФ в Кабо-Верде.
Судно Eser под флагом Панамы, следовавшее из этой страны в Танжер (Марокко), было задержано прошлой зимой, когда сделало вынужденную остановку в порту Прая на Кабо-Верде после смерти одного из членов экипажа. По заявлению полиции Кабо-Верде, после проверки судна было конфисковано 9,57 тонны тюков с кокаином. Были задержаны 11 моряков. Позже один из них скончался в больнице после продолжительной болезни.
Генпрокуратура Кабо-Верде 12 августа заявила, что потребовала судить и депортировать 11 российских моряков, которым 29 июля были предъявлены обвинения в наркотрафике и причастности к организованной преступности, а судно конфисковать.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
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Генеральная прокуратура РФКабо-ВердеРоссияТанжерВ мире
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