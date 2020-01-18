Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по десять тысяч рублей ветеранам и по пять тысяч рублей труженикам тыла, напомнил глава государства на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических организаций в Петербурге. Но в этом году выплаты будут связаны с 75-летием Победы, пояснил президент.

"Семьдесят пять тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч — труженикам тыла", — сказал Путин.

Он добавил, что считает это решение оправданным и выразил надежду, что при подготовке к празднованию по всей стране пройдет серия мероприятий по поддержке ветеранов. Кроме того, глава государства рассчитывает на помощь волонтеров.

Правда о войне замалчивается

В ходе встречи с ветеранами глава государства также коснулся вопроса переписывания истории войны за рубежом.

По его словам, когда в других странах пропаганда, искажающая правду о войне, выходит на государственный уровень, этому сложно противостоять.

"Мы должны противопоставить этому свою целенаправленную работу. Так и будем делать", - подчеркнул российский лидер.

Путин пообещал, что в России откроется центра архивных документов о Второй мировой войне. Это позволит "заткнуть рот" тем, кто переписывает историю, уверен президент.

День прорыва блокады Ленинграда

Сегодня в России отмечают День прорыва блокады Ленинграда. Путин возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище и к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке, а также вручил четырем ветеранам первые медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

"Этой медалью будут удостоены все участники и ветераны Великой Отечественной войны", - пообещал глава государства.

Путин отметил важность прорыва блокады как для жителей Ленинграда, так и для всей страны. Президент указал, что город пострадал от блокады "как не пострадал никто, даже в самых тяжелых точках противостояния".