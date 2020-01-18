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Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
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РИА Новости

Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

19:02 18.01.2020 (обновлено: 04:10 19.01.2020)
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в честь 75-летия Победы.
Обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по десять тысяч рублей ветеранам и по пять тысяч рублей труженикам тыла, напомнил глава государства на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических организаций в Петербурге. Но в этом году выплаты будут связаны с 75-летием Победы, пояснил президент.
"Семьдесят пять тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч — труженикам тыла", — сказал Путин.
Он добавил, что считает это решение оправданным и выразил надежду, что при подготовке к празднованию по всей стране пройдет серия мероприятий по поддержке ветеранов. Кроме того, глава государства рассчитывает на помощь волонтеров.
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с членами правительства РФ
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Правда о войне замалчивается

В ходе встречи с ветеранами глава государства также коснулся вопроса переписывания истории войны за рубежом.
По его словам, когда в других странах пропаганда, искажающая правду о войне, выходит на государственный уровень, этому сложно противостоять.
"Мы должны противопоставить этому свою целенаправленную работу. Так и будем делать", - подчеркнул российский лидер.
Путин пообещал, что в России откроется центра архивных документов о Второй мировой войне. Это позволит "заткнуть рот" тем, кто переписывает историю, уверен президент.
Официальный сайт 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
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День прорыва блокады Ленинграда

Сегодня в России отмечают День прорыва блокады Ленинграда. Путин возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище и к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке, а также вручил четырем ветеранам первые медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
"Этой медалью будут удостоены все участники и ветераны Великой Отечественной войны", - пообещал глава государства.
Путин отметил важность прорыва блокады как для жителей Ленинграда, так и для всей страны. Президент указал, что город пострадал от блокады "как не пострадал никто, даже в самых тяжелых точках противостояния".
Ранее Путин призвал исключить формальный подход при организации праздничных мероприятий в честь 75-летия победы. А в послании Федеральному собранию глава государства подчеркнул важность предстоящего юбилея. Он отметил, что для России День Победы — самый великий и святой праздник, и призвал защищать правду о Победе, противостоять попыткам переиначить историю.
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле 41-е заседание российского организационного комитета Победа
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Великая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
просто клоунада. Дай Бог с дюжину по всей стране насобирать оставшихся в живых настоящих ветеранов, а тут какая то жалкая подачка. Их должны были обеспечить квартирами и всем всем еще лет 20 назад. Еще хочу отметить, что вспоминают про несчастных стариков только к 9 маю, а так никому они нужны. Противно просто
18 января, 19:27
Nickel Power
145416321
таким как вы дай хоть миллион, всё плохо будет, тк заверещите, что мятыми купюрами дали!
18 января, 19:42
ggpgr
362001491
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