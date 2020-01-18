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В ЦОДД рассказали об итогах реконструкции развязок на МКАД
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РИА Новости

В ЦОДД рассказали об итогах реконструкции развязок на МКАД

18:58 18.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкТранспортная развязка на пересечении Бесединского шоссе с МКАД
Транспортная развязка на пересечении Бесединского шоссе с МКАД
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Реконструкция развязок на пересечениях МКАД с Бесединским шоссе и улицей Генерала Дорохова сократили задержки на МКАД между Можайским и Носовихинским шоссе на шесть минут, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
В сентябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин дал старт автомобильному движению по транспортной развязке на пересечении МКАД с Бесединским шоссе на юге столицы. Также была открыта транспортная развязка МКАД на пересечении с улицей Генерала Дорохова, реконструкция которой была проведена в рекордно короткие сроки - всего за 1,5 года.
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"В 2019 году закончили реконструкцию развязок на пересечениях МКАД с Бесединским шоссе и улицей Генерала Дорохова. Это позволило снизить транспортные задержки на МКАД между Можайским и Носовихинским шоссе на шесть минут", - говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
Реконструкция Бесединской развязки предусматривала строительство 5,3 километра дорожных сооружений, включая эстакаду-съезд с внешней стороны МКАД на Бесединское шоссе в сторону центра, съезд с Бесединского шоссе на МКАД, съезд с МКАД в село Беседы, боковые проезды и переходно-скоростные полосы на МКАД.
Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии новой транспортной развязки на пересечении Бесединского шоссе с МКАД. 3 сентября 2019
5 сентября 2019, 11:56
Собянин открыл развязку МКАД и южного дублера Кутузовского проспекта
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Сергей СобянинМоскваОбщество
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