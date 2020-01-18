В ЦОДД рассказали об итогах реконструкции развязок на МКАД

В сентябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин дал старт автомобильному движению по транспортной развязке на пересечении МКАД с Бесединским шоссе на юге столицы. Также была открыта транспортная развязка МКАД на пересечении с улицей Генерала Дорохова, реконструкция которой была проведена в рекордно короткие сроки - всего за 1,5 года.