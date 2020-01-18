Путин после встречи с ветеранами пообщался с жителями Петербурга

Президент РФ Владимир Путин общается с петербуржцами на церемонии возложения цветов к монументу "Мать-Родина" в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин после общения с ветеранами Великой Отечественной войны вышел пообщаться с жителями Санкт-Петербурга

Глава государства в субботу принимает участие в памятных мероприятиях в городе на Неве, посвященных 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

Большая группа петербуржцев собралась у Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Среди пришедших были пожилые и дети, мужчины и женщины. Некоторые выкрикивали приветствия Путину, называя улицу, где они живут. Другие просили президента сфотографироваться с ними. Пришедшие благодарили главу государства, желали удачи.

Путин согласился сфотографироваться с некоторыми из граждан, один мужчина пожал президенту руку. Общение длилось несколько минут, в конце российский лидер пожелал "всего хорошего" собравшимся и уехал.

В субботу Путин осмотрел обновленную экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда и пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне, чтобы "заткнуть поганый рот" "тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы".