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Путин после встречи с ветеранами пообщался с жителями Петербурга
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РИА Новости

Путин после встречи с ветеранами пообщался с жителями Петербурга

18:14 18.01.2020
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин общается с петербуржцами на церемонии возложения цветов к монументу "Мать-Родина" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин общается с петербуржцами на церемонии возложения цветов к монументу Мать-Родина в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после общения с ветеранами Великой Отечественной войны вышел пообщаться с жителями Санкт-Петербурга.
Глава государства в субботу принимает участие в памятных мероприятиях в городе на Неве, посвященных 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.
Большая группа петербуржцев собралась у Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Среди пришедших были пожилые и дети, мужчины и женщины. Некоторые выкрикивали приветствия Путину, называя улицу, где они живут. Другие просили президента сфотографироваться с ними. Пришедшие благодарили главу государства, желали удачи.
Путин согласился сфотографироваться с некоторыми из граждан, один мужчина пожал президенту руку. Общение длилось несколько минут, в конце российский лидер пожелал "всего хорошего" собравшимся и уехал.
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В субботу Путин осмотрел обновленную экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда и пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне, чтобы "заткнуть поганый рот" "тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы".
Также президент побывал на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений, впервые вручил медали в честь 75-летия Победы и заявил, что ветеранам к юбилею Победы единовременно выплатят по 75 тысяч рублей, а труженикам тыла – по 50 тысяч рублей.
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