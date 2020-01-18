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Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти
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РИА Новости

Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

17:42 18.01.2020 (обновлено: 01:47 19.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.
К президенту обратился один из ветеранов. Он попросил Путина "решить некоторые проблемы, связанные с нашей Конституцией". Ветеран попросил изменить или улучшить одну из статей, чтобы полномочия президента не "ограничивались конкретным сроком". "Чтобы народ потом решил, продлить работу президента или освободить его, поблагодарив за сделанное", — сказал ветеран, добавив, что у президента получилось укрепить обороноспособность страны, поэтому теперь он может приступать к решению других задач.
Путин в ответ поблагодарил ветерана за оценку того, что было сделано.
"Что касается сроков пребывания у власти, я понимаю, <…> это связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю", — отметил он.
"Вместе с тем очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти. Поэтому вам спасибо, но думаю, что <...> к такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться", — заявил президент.
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