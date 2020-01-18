Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.

К президенту обратился один из ветеранов. Он попросил Путина "решить некоторые проблемы, связанные с нашей Конституцией". Ветеран попросил изменить или улучшить одну из статей, чтобы полномочия президента не "ограничивались конкретным сроком". "Чтобы народ потом решил, продлить работу президента или освободить его, поблагодарив за сделанное", — сказал ветеран, добавив, что у президента получилось укрепить обороноспособность страны, поэтому теперь он может приступать к решению других задач.

Путин в ответ поблагодарил ветерана за оценку того, что было сделано.

"Что касается сроков пребывания у власти, я понимаю, <…> это связано у многих наших людей с тревогой за стабильность в обществе, за стабильность в государстве: и за внешнюю стабильность, и за внутреннюю", — отметил он.