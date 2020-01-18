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В комитете Госдумы против идеи лишать осужденных денег за книги
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РИА Новости

В комитете Госдумы против идеи лишать осужденных денег за книги

17:20 18.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Высказанная депутатом Госдумы Иваном Сухаревым идея лишить осужденных авторских прав на созданные ими произведения является чрезмерной мерой и плохо сочетается с конституцией, уголовным и гражданским кодексами, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
Ранее Сухарев направил обращение в Генпрокуратуру РФ, предложив лишать осуждённых права получать деньги за публикацию своих книг, так как, по его словам, они не имеют права "зарабатывать" на преступлениях, которые принесли им "популярность", цитирует текст документа RT. Инициатива связана с делом бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, застрелившего аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко. Адвокат Соколова Александр Почуев назвал предложение "хайпом на трагедии", отметив, что историк пытается мемуарами заработать на компенсацию стороне потерпевших: потерпевшая сторона хочет получить от Соколова 10 миллионов рублей, а тот не располагает такими средствами.
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"Они (ограничения – ред.) не только чрезмерны, они плохо сочетаются с конституцией, уголовным и гражданским кодексом. Совершение преступления не лишает человека авторских прав и не может лишать человека авторских прав", - заявил Емельянов.
Он уточнил, что депутат Сухарев, "может быть, и прав" с моральной точки зрения, но юридически обосновать это нововведение с точки зрения соответствия конституции, гражданскому и уголовному кодексам очень сложно.
По данным следствия, 7 ноября Соколов у себя дома в Петербурге застрелил из обреза аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября мужчину вытащили из реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но упал в воду. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и жили в квартире историка. Там следователи и обнаружили фрагменты тела. Соколов дал признательные показания и согласился с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко.
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18 декабря 2019, 12:11
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701001
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Анастасия ЕщенкоОлег Соколов (доцент СПбГУ)Госдума РФРоссияОбщество
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