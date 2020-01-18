В комитете Госдумы против идеи лишать осужденных денег за книги

"Они (ограничения – ред.) не только чрезмерны, они плохо сочетаются с конституцией, уголовным и гражданским кодексом. Совершение преступления не лишает человека авторских прав и не может лишать человека авторских прав", - заявил Емельянов.

Он уточнил, что депутат Сухарев, "может быть, и прав" с моральной точки зрения, но юридически обосновать это нововведение с точки зрения соответствия конституции, гражданскому и уголовному кодексам очень сложно.

По данным следствия, 7 ноября Соколов у себя дома в Петербурге застрелил из обреза аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября мужчину вытащили из реки Мойки: он попытался выбросить останки Ещенко, но упал в воду. Ещенко — бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ и жили в квартире историка. Там следователи и обнаружили фрагменты тела. Соколов дал признательные показания и согласился с мерой пресечения. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко.