В РПЦ объявили победителей конкурса "Православная инициатива"

центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление"

© пресс-служба синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление"

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Объявлены победители конкурса "Православная инициатива 2019–2020", гранты получили 194 проекта из 55 регионов России и других стран, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

"Победителями стали 194 проекта из 55 регионов России, стран Средней Азии. Самыми активными в конкурсе "Православная инициатива 2019-2020" стали государственные учреждения — ими были представлены 413 проектов. Большую активность проявили и церковные организации, подавшие на конкурс 330 заявок. От НКО поступило 207 заявок. Коммерческие организации, приславшие в этом году 43 заявки, получили грантовую поддержку 19 проектов", - говорится в сообщении.

Среди зарубежных конкурсантов – представители Белоруссии, Украины, Казахстана, государств Средней Азии, а также Австрии, Абхазии, Болгарии, Кореи, Литвы, Сербии. Победителями стали участники из Киргизии, Сербии и Австрии.