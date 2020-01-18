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Религия и мировоззрение
2020-01-18T17:04+0300
https://ria.ru/20200118/1563581761.html
В РПЦ объявили победителей конкурса "Православная инициатива"
https://cdn22.img.ria.ru/images/156345/34/1563453499_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_1fb58ac7f103bb13652ad1066bf0cb21.jpg
РИА Новости

В РПЦ объявили победителей конкурса "Православная инициатива"

17:04 18.01.2020
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© пресс-служба синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служениюцентр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми "Умиление"
центр реабилитации для алко- и наркозависимых женщин с детьми Умиление
© пресс-служба синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Объявлены победители конкурса "Православная инициатива 2019–2020", гранты получили 194 проекта из 55 регионов России и других стран, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
"Победителями стали 194 проекта из 55 регионов России, стран Средней Азии. Самыми активными в конкурсе "Православная инициатива 2019-2020" стали государственные учреждения — ими были представлены 413 проектов. Большую активность проявили и церковные организации, подавшие на конкурс 330 заявок. От НКО поступило 207 заявок. Коммерческие организации, приславшие в этом году 43 заявки, получили грантовую поддержку 19 проектов", - говорится в сообщении.
Среди зарубежных конкурсантов – представители Белоруссии, Украины, Казахстана, государств Средней Азии, а также Австрии, Абхазии, Болгарии, Кореи, Литвы, Сербии. Победителями стали участники из Киргизии, Сербии и Австрии.
Конкурс "Православная инициатива" реализуется с 2005 года при содействии Русской православной церкви. Его работа направлена на поддержку "гражданских инициатив, направленных на достойное устроение жизни личности, содействие развитию социальной сферы, культуры и образования". Эта поддержка осуществляется на основе масштабного и разностороннего сотрудничества между Церковью, обществом, бизнес-структурами и государством.
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Религия и мировоззрениеСредняя АзияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьМоскваБелоруссиярелигияОбщество
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