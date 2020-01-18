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СК начал проверку после госпитализации 12 постояльцев дома престарелых
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РИА Новости

СК начал проверку после госпитализации 12 постояльцев дома престарелых

17:04 18.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку после госпитализации с отравлением 12 постояльцев подмосковного центра социального обслуживания населения в городе Реутов, сообщает ГСУ СК по Московской области.
Ранее Минздрав Подмосковья информировал о госпитализации девяти постояльцев дома престарелых подмосковного Реутова из-за пищевого отравления, их состояние оценивалось как средней тяжести.
По предварительным данным следствия, в субботу в инфекционное отделение больницы доставили 12 человек с подозрением на пищевое отравление. Пострадавшие, которым от 56 до 91 года, проживают в центре социального обслуживания населения Реутова.

"Следственным отделом по городу Балашихе ГСУ СК России организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших госпитализацию с признаками отравления 12 человек", - говорится в сообщении.

Согласно данным СК, предварительный диагноз пострадавших - острый гастроэнтерит. Отмечается, что сейчас сотрудники Роспотребнадзора устанавливают источник отравления.
Ранее в минздраве Московской области сообщили, что пациентов госпитализировали в Балашихинскую областную больницу, где им проведут комплекс эпидемиологических мероприятий.
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