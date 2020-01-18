В Реутове госпитализированы девять постояльцев дома престарелых

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Девять постояльцев дома престарелых из подмосковного Реутова госпитализированы из-за пищевого отравления, в настоящий момент их состояние оценивается как средней тяжести, сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.
"Оказывается вся необходимая медицинская помощь, состояние средней тяжести. Госпитализировано девять человек", - говорится в сообщении.
Пациентов госпитализировали в Балашихинскую областную больницу, где им проведут комплекс эпидемиологических мероприятий, отметили в пресс-службе.
В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, добавили в ведомстве.
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