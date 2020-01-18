Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми.

В субботу Путин приехал в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда . Глава государства осмотрел экспозицию, после этого состоялась церемония награждения ветеранов медалями "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

К Путину обратился один из ветеранов с вопросом о работе СМИ. Он высказался о том, что зачастую информация о войне искажается.

На это российский лидер ответил, что у него на этот счет есть свое мнение: "Как у нас в народе говорят, на каждый роток не накинешь платок". По его словам, самое главное — противопоставить любым попыткам что-то извратить "правдивую информацию". "Тогда будет понятно, какова роль тех, кто пытается переиначить историю", — добавил президент.

После этого Путин напомнил, что в недавнем послании Федеральному собранию была большая часть посвящена поддержке семей с детьми.