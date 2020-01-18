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Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами
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РИА Новости

Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами

17:02 18.01.2020 (обновлено: 23:49 18.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны назвал "моральными уродами" тех, кто выступает против поддержки семей с детьми.
В субботу Путин приехал в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Глава государства осмотрел экспозицию, после этого состоялась церемония награждения ветеранов медалями "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
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К Путину обратился один из ветеранов с вопросом о работе СМИ. Он высказался о том, что зачастую информация о войне искажается.
На это российский лидер ответил, что у него на этот счет есть свое мнение: "Как у нас в народе говорят, на каждый роток не накинешь платок". По его словам, самое главное — противопоставить любым попыткам что-то извратить "правдивую информацию". "Тогда будет понятно, какова роль тех, кто пытается переиначить историю", — добавил президент.
После этого Путин напомнил, что в недавнем послании Федеральному собранию была большая часть посвящена поддержке семей с детьми.
"Потрясающе, я не мог себе такого даже представить, оказывается, сейчас появилось мнение тех, кто распространял свое мнение, что не надо государству в таком объеме поддерживать семьи с детьми. Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды", — заявил Путин, добавив, что пускай говорят, "дурь каждого видна будет".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
15 января, 21:50Новости Подмосковья
Губернатор Подмосковья назвал новые меры поддержки семьи прорывными
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Обсудить 82
Государственный мемориальный музей обороны и блокады ЛенинградаВладимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
я думаю президент не правильно понял не довольных!может не стоит одаривать молодые семьи своей милостыней,а лучше предоставить работу с достойной зарплатой в тысяч так в сто!!!и квартиру не в ипотеку а в дар!!Вот тогда можно было б восхищаться!!!А так акцизы грабящий народ уходят не туда!!!
18 января, 21:32
aahmed29
27710209
Полностью согласен с президентом!
18 января, 17:06
ГРГражданин РФ Мягков
204420264
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