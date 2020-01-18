Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей ко Дню Победы

На встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Петербурге глава государства напомнил, что обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла.

"Но вы знаете, я сегодня встал, тоже думал об этом, и, пока сюда ехал, мне пришла в голову простая, нехитрая мысль. У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем — я думаю, это будет оправданно и люди это поймут, — помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч — труженикам тыла", — сказал он.

Президент также выразил надежду, что при подготовке к юбилею Победы по всей стране пройдет целая серия мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов.

"Я очень рассчитываю на работу волонтеров, у нас молодые, интересные и очень талантливые ребята, которые изыскивают самые различные формы поддержки ветеранов", — отметил он.

Сегодня в России отмечают День прорыва блокады Ленинграда. Путин возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище и к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке, а также вручил четырем ветеранам первые медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".