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Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей ко Дню Победы
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РИА Новости

Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей ко Дню Победы

16:23 18.01.2020 (обновлено: 17:24 18.01.2020)
50596
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал размер выплат, которые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат к 75-летию Победы.
На встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений в Петербурге глава государства напомнил, что обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тысяч рублей ветеранам и по 5 тысяч рублей труженикам тыла.
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"Но вы знаете, я сегодня встал, тоже думал об этом, и, пока сюда ехал, мне пришла в голову простая, нехитрая мысль. У нас 75 лет Победы, поэтому мы окажем — я думаю, это будет оправданно и люди это поймут, — помощь, связанную с этой датой: 75 тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч — труженикам тыла", — сказал он.
Президент также выразил надежду, что при подготовке к юбилею Победы по всей стране пройдет целая серия мероприятий, связанных с поддержкой ветеранов.
"Я очень рассчитываю на работу волонтеров, у нас молодые, интересные и очень талантливые ребята, которые изыскивают самые различные формы поддержки ветеранов", — отметил он.
Сегодня в России отмечают День прорыва блокады Ленинграда. Путин возложил цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище и к памятнику "Рубежный камень" на Невском пятачке, а также вручил четырем ветеранам первые медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
В послании Федеральному собранию президент также подчеркнул важность предстоящего юбилея. Он отметил, что для России День Победы — самый великий и святой праздник, и призвал защищать правду о Победе, противостоять попыткам переиначить историю.
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Великая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
А про ветеранов войны 1812 года Путин забыл? По 150 тысяч выдать! И участникам Ледового побоища сразу по миллиону.
18 января, 17:18
nnemetsms
1224202468
Уважаемый а раньше это сделать было нельзя? Ведь там ветеранов то остались единицы. 75 лет Победы, даже если ему в 45 было 20 лет, это уже 95. Нереально.
18 января, 17:06
Cергей Иванов
175209040
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