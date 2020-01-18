В Армении пообещали прояснить причины гибели экс-главы СНБ

ЕРЕВАН, 18 янв – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности директора Службы нацбезопасности Временно исполняющий обязанности директора Службы нацбезопасности Армении Эдуард Мартиросян выразил соболезнования из-за гибели бывшего главы ведомства Георгия Кутояна, выразив уверенность, что правоохранители сделают все, чтобы прояснить причины случившегося, сообщили в пресс-центре СНБ.

Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Наира Арутюнян сообщила, что тело Кутояна было обнаружено 17 января в квартире в Ереване. Начальник управления по расследованию особо важных дел СК Артур Меликян заявил журналистам, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства", однако рассматривается и версия убийства.

"Уверен, что структура, занимающаяся расследованием смерти Кутояна, другие правоохранительные органы Армении, в том числе СНБ, сделают все возможное, чтобы дать исчерпывающий ответ на многочисленные вопросы, возникшие в связи с этой трагедией", - говорится в тексте соболезнования Мартиросяна на сайте ведомства.

По его словам, за короткий период пребывания Кутояна на посту директора СНБ он успел снискать доверие и уважение коллег. "Он был образованным, добросовестным и ответственным офицером, наделенным большими профессиональными способностями и опытом, несмотря на молодой возраст", - отметил врио главы СНБ.

Он выразил соболезнования семье, родным, друзьям и коллегам Кутояна от себя лично и от имени сотрудников Службы нацбезопасности