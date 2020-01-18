В Сомали при подрыве смертником автомобиля погибли три человека

МОСКВА/АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Три человека погибли, 20 пострадали при подрыве террористом-смертником машины в городе Афгойе на юге Три человека погибли, 20 пострадали при подрыве террористом-смертником машины в городе Афгойе на юге Сомали , передает турецкое агентство Anadolu . По данным главы минздрава Турции, среди раненых шесть турецких граждан.

Ранее сомалийское издание Garowe Online сообщало, что террорист-смертник подорвал заминированную машину рядом c полицейским участком в Афгойе.

Представитель правительства Сомали Исмаил Мухтар Оронджо (Ismail Mukhtar Oronjo) подтвердил агентству факт нападения. Атака была направлена на полицейский конвой, который сопровождал турецких работников в сомалийскую столицу Могадишо. "Пока рано говорить о том, сколько человек погибли в результате нападения, но мы знаем, что несколько человек, в том числе и солдаты, скончались, еще 20 получили ранения, число погибших и пострадавших может возрасти", - заявил он Anadolu. По его словам, среди пострадавших заместитель командира спецназа Сомали.

Представитель сомалийской полиции в Афгойе Башир Ахмед заявил агентству, что при атаке погибли три человека, в том числе военные. По данным посольства Турции в Могадишо, при взрыве пострадали четверо специалистов. Пока неизвестно, кто совершил нападение. Турецкое минобороны уже осудило атаку.

Как сообщил Anadolu глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, в теракте ранены шестеро граждан Турции и девять граждан Сомали.

Ранее со ссылкой на СМИ сообщалось, что в ночь на субботу боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" напали на базу военных Сомали рядом с городом Афгойе, примерно в 30 километрах от столицы Могадишо. В армии заявили, что атака группировки была отбита. За день до этого военные отразили еще одно нападение на базу в деревне Хаджи Али, в результате чего по меньшей мере четверо армейских служащих погибли, 16 боевиков получили ранения.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.