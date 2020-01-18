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В Сомали при подрыве смертником автомобиля погибли три человека
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РИА Новости

В Сомали при подрыве смертником автомобиля погибли три человека

15:28 18.01.2020 (обновлено: 15:31 18.01.2020)
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСолдаты армии Сомали патрулируют улицы. Архивное фото
Солдаты армии Сомали патрулируют улицы. Архивное фото
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
МОСКВА/АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Три человека погибли, 20 пострадали при подрыве террористом-смертником машины в городе Афгойе на юге Сомали, передает турецкое агентство Anadolu. По данным главы минздрава Турции, среди раненых шесть турецких граждан.
Ранее сомалийское издание Garowe Online сообщало, что террорист-смертник подорвал заминированную машину рядом c полицейским участком в Афгойе.
Военные на месте взрыва в столице Сомали Могадишо. 14 мая 2019
Вчера, 11:29
Армия Сомали отразила атаки боевиков на две военные базы, сообщает СМИ
Представитель правительства Сомали Исмаил Мухтар Оронджо (Ismail Mukhtar Oronjo) подтвердил агентству факт нападения. Атака была направлена на полицейский конвой, который сопровождал турецких работников в сомалийскую столицу Могадишо. "Пока рано говорить о том, сколько человек погибли в результате нападения, но мы знаем, что несколько человек, в том числе и солдаты, скончались, еще 20 получили ранения, число погибших и пострадавших может возрасти", - заявил он Anadolu. По его словам, среди пострадавших заместитель командира спецназа Сомали.
Представитель сомалийской полиции в Афгойе Башир Ахмед заявил агентству, что при атаке погибли три человека, в том числе военные. По данным посольства Турции в Могадишо, при взрыве пострадали четверо специалистов. Пока неизвестно, кто совершил нападение. Турецкое минобороны уже осудило атаку.
Как сообщил Anadolu глава минздрава Турции Фахреттин Коджа, в теракте ранены шестеро граждан Турции и девять граждан Сомали.
На месте взрыва заминированного автомобиля в Могадишо, Сомали. 28 декабря 2019
28 декабря 2019, 10:47
В столице Сомали прогремел взрыв
Ранее со ссылкой на СМИ сообщалось, что в ночь на субботу боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" напали на базу военных Сомали рядом с городом Афгойе, примерно в 30 километрах от столицы Могадишо. В армии заявили, что атака группировки была отбита. За день до этого военные отразили еще одно нападение на базу в деревне Хаджи Али, в результате чего по меньшей мере четверо армейских служащих погибли, 16 боевиков получили ранения.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Медики несут пострадавшего в результате взрыва автомобиля в Могадишо, Сомали. 8 января 2020
8 января, 10:52
В Могадишо взорвался заминированный автомобиль, сообщили СМИ
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Аш-Шабаб ("Движение молодых моджахедов")СомалиВ мире
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