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Самую высокую зарплату в украинском правительстве получает Аваков
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РИА Новости

Самую высокую зарплату в украинском правительстве получает Аваков

15:26 18.01.2020
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото
КИЕВ, 18 янв – РИА Новости. Пресс-служба кабинета министров Украины опубликовала средние зарплаты всех министров: самая высокая зарплата у главы МВД Арсена Авакова - 4,2 тысячи долларов в месяц, премьер Алексей Гончарук в среднем в месяц получал около 2,5 тысячи долларов.
Ранее агентство "Украинские новости" информировало о высокой зарплате министра юстиции Украины Дениса Малюськи: в декабре он получил премии за три месяца на общую сумму 190,4 тысячи гривен (7,9 тысячи долларов). По данным издания, заработная плата Малюськи за декабрь составила 226 тысяч гривен (9,4 тысячи долларов), его заместителей - от 90 до 153 тысячи гривен (от 3,7 до 6,3 тысячи долларов). Малюська ответил, что высокая зарплата ему необходима для накоплений, так как после увольнения он не сможет вернуться на прежнюю работу.
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Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что премьер Гончарук получает примерно 2,5 тысячи долларов дохода, а министры - от 1,7 до 3,3 тысячи долларов в месяц.
"Средняя заработная плата в 2019 году была у министра внутренних дел Арсена Авакова - 100 041 гривен (4,2 тысячи долларов - ред.). В декабре ему начислено 186 541 гривен (7,7 тысячи долларов - ред.), в том числе надбавки - 49 225 гривен (2 тысячи долларов - ред.), премии - 137 317 гривен (5,7 тысячи долларов - ред.). В сентябре, октябре и ноябре его зарплата составила 33 930 гривен (1,4 тысячи долларов - ред.), 82 072 гривен (3,4 тысячи долларов - ред.) и 97 623 гривен (5 тысячи долларов - ред.) соответственно", - информирует кабмин.
Также подтвердилась информация о премии главы минюста. Отмечается, что его средняя зарплата в 2019 году составила 3,1 тысячи долларов. Наименьшая среднемесячная зарплата в прошлом году, согласно опубликованным данным, была у министра кабинета министров Украины Дмитрия Дубилета - 1,3 тысячи долларов.
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Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличилась чуть более чем на 10% и составила 4,1 тысячи гривен (около 180 долларов), при этом, по данным Госстата, средняя зарплата в стране к концу года составила около 10,7 тысячи гривен (около 460 долларов), в Киеве - около 16 тысяч гривен (около 670 долларов).
Ранее министр юстиции жаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности. Дубилет говорил, что многие украинские министры и их заместители просят повысить зарплату, чтобы содержать семьи.
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Дмитрий ДубилетАлексей ГончарукАрсен АваковУкраинаВ мире
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