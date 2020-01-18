В Дагестане более 130 человек остаются в больнице с кишечной инфекцией

ПЯТИГОРСК, 18 янв - РИА Новости. Более 130 человек остаются в больнице в Кизляре Республики Более 130 человек остаются в больнице в Кизляре Республики Дагестан с острой кишечной инфекцией, сообщает минздрав региона.

Ранее в республиканском управлении Роспотребнадзора заявили, что с 6 по 17 января среди населения Кизляра зарегистрировано 124 случая заболевания острой кишечной инфекцией, из которых 64 приходится на детей до 17 лет. По данным ведомства, по результатам лабораторных исследований материала от больных, выделены бактерии рода шигеллы - возбудители дизентерии.

"В больнице Кизляра остаются на лечении 133 человека. Среди госпитализированных 70 детей. Состояние всех поступивших легкой и средней степеней тяжести. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Медицинская помощь всем им оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подворовыми обходами для выявления больных с клиникой острой кишечной инфекции охвачены свыше 10 тысяч человек, из них более 8,5 тысячи - дети.