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В Дагестане более 130 человек остаются в больнице с кишечной инфекцией
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РИА Новости

В Дагестане более 130 человек остаются в больнице с кишечной инфекцией

15:24 18.01.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Капельницы . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 18 янв - РИА Новости. Более 130 человек остаются в больнице в Кизляре Республики Дагестан с острой кишечной инфекцией, сообщает минздрав региона.
Ранее в республиканском управлении Роспотребнадзора заявили, что с 6 по 17 января среди населения Кизляра зарегистрировано 124 случая заболевания острой кишечной инфекцией, из которых 64 приходится на детей до 17 лет. По данным ведомства, по результатам лабораторных исследований материала от больных, выделены бактерии рода шигеллы - возбудители дизентерии.
"В больнице Кизляра остаются на лечении 133 человека. Среди госпитализированных 70 детей. Состояние всех поступивших легкой и средней степеней тяжести. Пациентов в тяжелом состоянии нет. Медицинская помощь всем им оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подворовыми обходами для выявления больных с клиникой острой кишечной инфекции охвачены свыше 10 тысяч человек, из них более 8,5 тысячи - дети.
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"Проведено профилактическое фагирование (применение препаратов бактериофагов для профилактики инфекций - ред.) 1005 детей, вакцинировано против вирусного гепатита А 763 ребенка. По поручению министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, который в настоящее время находится с рабочей поездкой в Кизляре, организовано взаимодействие с медицинской службой Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации по вопросам организации совместных профилактических мероприятий и мониторинга заболеваемости", - добавляет минздрав.
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