В Чите машиниста придавило насмерть тепловозом

"По предварительным данным, 52-летний мужчина, машинист тепловоза, пострадал в результате наезда тепловоза из-за несоблюдения правил техники безопасности. Следователи изымут и изучат документацию, записи камер видеонаблюдения. Будет опрошено руководство ТЭЦ-2, работники предприятия", - говорится в сообщении.