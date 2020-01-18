В Чите машиниста придавило насмерть тепловозом

"По предварительным данным, 52-летний мужчина, машинист тепловоза, пострадал в результате наезда тепловоза из-за несоблюдения правил техники безопасности. Следователи изымут и изучат документацию, записи камер видеонаблюдения. Будет опрошено руководство ТЭЦ-2, работники предприятия", - говорится в сообщении.
Сообщение о найденном теле поступило в правоохранительные органы 17 января около 21.00 (15.00 мск), признаков криминала следователи пока не нашли.
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