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В Чите машиниста придавило насмерть тепловозом
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РИА Новости

В Чите машиниста придавило насмерть тепловозом

15:18 18.01.2020 (обновлено: 15:19 18.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 18 янв - РИА Новости. Тепловоз в Чите насмерть придавил машиниста в одном из цехов ТЭЦ-2, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Забайкальскому краю.
"По предварительным данным, 52-летний мужчина, машинист тепловоза, пострадал в результате наезда тепловоза из-за несоблюдения правил техники безопасности. Следователи изымут и изучат документацию, записи камер видеонаблюдения. Будет опрошено руководство ТЭЦ-2, работники предприятия", - говорится в сообщении.
Сообщение о найденном теле поступило в правоохранительные органы 17 января около 21.00 (15.00 мск), признаков криминала следователи пока не нашли.
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