Путин ознакомился с трехмерной панорамой в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин , участвующий в субботу в мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда, ознакомился с проектом творческой команды "Невский баталист" - масштабной трехмерной панорамой "Память говорит. Дорога через войну".

Этот масштабный и чрезвычайно сложный проект был реализован за счет президентского гранта на развитие гражданского общества (40,9 миллиона рублей) командой художников и скульпторов во главе с Дмитрием Поштаренко. Идея панорамы была поддержана президентом в январе 2018 года во время посещения музея-панорамы "Прорыв" в Кировском районе Ленинградской области.

По новой экспозиции, состоящей из восьми залов, Путина провел автор Дмитрий Поштаренко.

Трехмерная панорама воссоздает путь солдата от стен родного дома до Рейхстага. Дорога ведет зрителя из белорусской деревни в 1941 году, через окопы Лужского рубежа и мастерские тульского завода на берег Волги в Сталинград. Посетитель проходит и сквозь перевалы Кавказа в момент, когда там идет бой советских и немецких горных стрелков, оказывается в одном из моментов форсирования Днепра, попадает в эпизоды освобождения Европы, и заканчивает свою дорогу на крыше Рейхстага в 1945 году.

Трехмерная панорама позволяет оказаться непосредственно внутри исторического события. Ее отличительная черта - использование подлинных предметов военного времени, макетов военной техники в натуральную величину, детальная проработка фигур. Этих фигур там десятки, и прообразом многих из них стали реально жившие тогда люди, и даже каждому из выдуманных персонажей авторы создали биографию с первых дней жизни, рассказал Поштаренко.

Сами эпизоды выставки основаны на воспоминаниях ветеранов и архивных данных. В период с 2014 по 2018 год команда "Невский баталист" уже реализовала несколько похожих проектов - трехмерные панорамы "Прорыв" в Ленинградской области, "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев" в Санкт-Петербурге и Москве, "Битва за Москву. Бородино, 1941" в Барнауле, "Десант на Шумшу. Последний остров войны" во Владивостоке, "Штурм Котонского укрепрайона. Освобождение Южного Сахалина" в Южносахалинске, "Москва, сорок первый. Контрнаступление" на ВДНХ в Москве, "Кенигсберг-45. Последний штурм" в Калининграде, "Герои Брестской крепости" в Рязани.