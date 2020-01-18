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Володин считает, что санкции помогают промышленности "встать на ноги"
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РИА Новости

Володин считает, что санкции помогают промышленности "встать на ноги"

14:59 18.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
ПСКОВ, 18 янв - РИА Новости. Отечественная промышленность будет твердо стоять на ногах, когда санкции уйдут в прошлое, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Псковскую область.
В рамках поездки Володин посетил особую экономическую зону (ОЭЗ) "Моглино", осмотрел лакокрасочное производство, производственные цеха и химическую лабораторию.
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"Европа теряет очень большие деньги на санкциях, которые введены по отношению к России. Но вот когда ограничения рано или поздно уйдут в прошлое, наша отечественная промышленность будет вполне на ногах, будет конкурентно способна решать задачи, в том числе поставки краски за рубеж. Свой рынок мы сформируем", - сказал Володин.
Губернатор области Михаил Ведерников и его заместитель по экономике Нинель Салагаева рассказали о работе единственной на Северо-Западе ОЭЗ промышленно-производственного типа. Володин пояснил последние законодательные решения по усилению бюджетной устойчивости регионов. Он обсудил с руководством области созданные законодательные условия для эффективного использования средств региона для инвестиций и снижения закредитованности.
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Также спикер Госдумы обсудил с представителями бизнеса и властями региона вопросы развития промышленности и импортозамещения, в частности, в сфере производства лакокрасочных материалов. "Наша задача - создать вам условия, а ваша - привнести технологии и быть конкурентными на рынке", - сказал он, призвав использовать возможности, которые дает конъюнктура в условиях санкций, чтобы заместить импортную продукцию своей на рынке. "…Четверть его формируется сегодня за счет импортной продукции. А потом, рано или поздно, все это закончится, потому что они наказывают сами себя", - отметил Володин.
ОЭЗ "Моглино" создана в Псковской области в 2012 году. Приоритетные направления проектов - производство сельскохозяйственного оборудования, строительных материалов, электротехники, электроники, автокомпонентов и коммунального оборудования, а также логистический кластер. Резидентам предоставляется ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а также гарантируется доступ к развитой инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре.
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СанкцииСанкции в отношении РоссииГосдума РФВячеслав ВолодинПсковская областьРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Если санкции помогают промышленности встать на ноги, то как так получилось, что когда санкций не было промышленность рухнула? Т.е. Володин сам признаёт, что это их рук дело.
18 января, 15:08
НВНиколай Второй
512003
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