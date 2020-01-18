Володин считает, что санкции помогают промышленности "встать на ноги"

ПСКОВ, 18 янв - РИА Новости. Отечественная промышленность будет твердо стоять на ногах, когда Отечественная промышленность будет твердо стоять на ногах, когда санкции уйдут в прошлое, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Псковскую область

В рамках поездки Володин посетил особую экономическую зону (ОЭЗ) "Моглино", осмотрел лакокрасочное производство, производственные цеха и химическую лабораторию.

"Европа теряет очень большие деньги на санкциях, которые введены по отношению к России. Но вот когда ограничения рано или поздно уйдут в прошлое, наша отечественная промышленность будет вполне на ногах, будет конкурентно способна решать задачи, в том числе поставки краски за рубеж. Свой рынок мы сформируем", - сказал Володин.

Губернатор области Михаил Ведерников и его заместитель по экономике Нинель Салагаева рассказали о работе единственной на Северо-Западе ОЭЗ промышленно-производственного типа. Володин пояснил последние законодательные решения по усилению бюджетной устойчивости регионов. Он обсудил с руководством области созданные законодательные условия для эффективного использования средств региона для инвестиций и снижения закредитованности.

Также спикер Госдумы обсудил с представителями бизнеса и властями региона вопросы развития промышленности и импортозамещения, в частности, в сфере производства лакокрасочных материалов. "Наша задача - создать вам условия, а ваша - привнести технологии и быть конкурентными на рынке", - сказал он, призвав использовать возможности, которые дает конъюнктура в условиях санкций, чтобы заместить импортную продукцию своей на рынке. "…Четверть его формируется сегодня за счет импортной продукции. А потом, рано или поздно, все это закончится, потому что они наказывают сами себя", - отметил Володин.