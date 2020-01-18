Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил в День прорыва блокады Ленинграда венок к монументу "Мать-Родина" в Санкт-Петербурге.
В траурной процессии на Пискаревском мемориальном кладбище главу государства сопровождали губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, а также несколько жителей блокадного Ленинграда и ветеранов обороны города.
Вместе с главой государства они прошли 300-метровую аллею вдоль братских могил от Вечного огня к монументу "Мать-Родина". На пути к монументу президент возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его брат, умерший в блокадном городе в малолетнем возрасте. После того, как солдаты установили венок от имени президента у подножия памятника, глава государства подошел и поправил на венке ленты в цветах государственного флага. Затем прозвучал гимн.
После церемонии возложения президент уделил время общению с собравшимися у монумента горожанами. Планируется, что в субботу президент России также посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.
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Мемориальный комплекс Пискаревского кладбища был открыт в 1960 году на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов-защитников города. Здесь покоятся 420 тысяч жителей блокадного Ленинграда и 70 тысяч защитников города.
Ранее в субботу Путин также возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пяточке в Кировском районе Ленинградской области.
Президент РФ не раз рассказывал, что его отец воевал и был тяжело ранен на "Невском пятачке", где советские войска удерживали небольшой, но стратегически важный для будущего прорыва блокады Ленинграда плацдарм. Владимир Спиридонович Путин сражался в этих местах в составе 330-го стрелкового полка. 17 ноября 1941 года при наступлении под "Невской дубровкой" он был тяжело ранен, провел несколько месяцев в госпиталях и больше вернуться в строй не смог. В блокадном Ленинграде отец Путина, едва оправившийся от ранений, сумел в последний момент спасти свою жену, которую санитары, выносившие тела из дома, посчитали мертвой.
Также Путин рассказывал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения его брата, погибшего во время блокады Ленинграда. По словам главы государства, оказалось, что его брат захоронен на Пискаревском мемориальном кладбище. Президент вспоминал, что его родители даже не знали об этом, ведь им просто прислали "бумажку" о смерти.