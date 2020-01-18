Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин возложил в День прорыва блокады Ленинграда венок к монументу "Мать-Родина" в Санкт-Петербурге

В траурной процессии на Пискаревском мемориальном кладбище главу государства сопровождали губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, а также несколько жителей блокадного Ленинграда и ветеранов обороны города.

Вместе с главой государства они прошли 300-метровую аллею вдоль братских могил от Вечного огня к монументу "Мать-Родина". На пути к монументу президент возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его брат, умерший в блокадном городе в малолетнем возрасте. После того, как солдаты установили венок от имени президента у подножия памятника, глава государства подошел и поправил на венке ленты в цветах государственного флага. Затем прозвучал гимн.

После церемонии возложения президент уделил время общению с собравшимися у монумента горожанами. Планируется, что в субботу президент России также посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

Мемориальный комплекс Пискаревского кладбища был открыт в 1960 году на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов-защитников города. Здесь покоятся 420 тысяч жителей блокадного Ленинграда и 70 тысяч защитников города.

Ранее в субботу Путин также возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пяточке в Кировском районе Ленинградской области.

Президент РФ не раз рассказывал, что его отец воевал и был тяжело ранен на "Невском пятачке", где советские войска удерживали небольшой, но стратегически важный для будущего прорыва блокады Ленинграда плацдарм. Владимир Спиридонович Путин сражался в этих местах в составе 330-го стрелкового полка. 17 ноября 1941 года при наступлении под "Невской дубровкой" он был тяжело ранен, провел несколько месяцев в госпиталях и больше вернуться в строй не смог. В блокадном Ленинграде отец Путина, едва оправившийся от ранений, сумел в последний момент спасти свою жену, которую санитары, выносившие тела из дома, посчитали мертвой.