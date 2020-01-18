Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T17:01+0300
https://ria.ru/20200118/1563578490.html
Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" в Петербурге
https://cdn23.img.ria.ru/images/156358/06/1563580642_0:170:2888:1795_1036x0_80_0_0_3b328e4e92e76ade3adab20248821d48.jpg
РИА Новости

Путин возложил венок к монументу "Мать-Родина" в Петербурге

14:52 18.01.2020 (обновлено: 17:01 18.01.2020)
633
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге
 Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу Мать-Родина на Пискарёвском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил в День прорыва блокады Ленинграда венок к монументу "Мать-Родина" в Санкт-Петербурге.
В траурной процессии на Пискаревском мемориальном кладбище главу государства сопровождали губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, а также несколько жителей блокадного Ленинграда и ветеранов обороны города.
Вместе с главой государства они прошли 300-метровую аллею вдоль братских могил от Вечного огня к монументу "Мать-Родина". На пути к монументу президент возложил цветы к одной из братских могил, где покоится его брат, умерший в блокадном городе в малолетнем возрасте. После того, как солдаты установили венок от имени президента у подножия памятника, глава государства подошел и поправил на венке ленты в цветах государственного флага. Затем прозвучал гимн.
После церемонии возложения президент уделил время общению с собравшимися у монумента горожанами. Планируется, что в субботу президент России также посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.
Участники парада в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
24 декабря 2019, 13:51
Петербург отказался от парада в годовщину снятия блокады
Мемориальный комплекс Пискаревского кладбища был открыт в 1960 году на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов-защитников города. Здесь покоятся 420 тысяч жителей блокадного Ленинграда и 70 тысяч защитников города.
Ранее в субботу Путин также возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пяточке в Кировском районе Ленинградской области.
Президент РФ не раз рассказывал, что его отец воевал и был тяжело ранен на "Невском пятачке", где советские войска удерживали небольшой, но стратегически важный для будущего прорыва блокады Ленинграда плацдарм. Владимир Спиридонович Путин сражался в этих местах в составе 330-го стрелкового полка. 17 ноября 1941 года при наступлении под "Невской дубровкой" он был тяжело ранен, провел несколько месяцев в госпиталях и больше вернуться в строй не смог. В блокадном Ленинграде отец Путина, едва оправившийся от ранений, сумел в последний момент спасти свою жену, которую санитары, выносившие тела из дома, посчитали мертвой.
Также Путин рассказывал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения его брата, погибшего во время блокады Ленинграда. По словам главы государства, оказалось, что его брат захоронен на Пискаревском мемориальном кладбище. Президент вспоминал, что его родители даже не знали об этом, ведь им просто прислали "бумажку" о смерти.
3100005
Обсудить 0
Государственный мемориальный музей обороны и блокады ЛенинградаБлокада Ленинграда (1941-1944)Владимир ПутинСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Трехмерная панорама Память говорит. Дорога через войну в Санкт-Петербурге
Путин ознакомился с трехмерной панорамой в Санкт-Петербурге
Владимир Путин на церемонии возложения цветов к монументу Рубежный камень на военно-историческом комплексе Невский пятачок в Ленинградской области
Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке
Владимир Путин в Ленинградской области
Путин посетил Музей обороны и блокады Ленинграда
Президент РФ Владимир Путин общается с петербуржцами на церемонии возложения цветов к монументу Мать-Родина в Санкт-Петербурге
Путин после встречи с ветеранами пообщался с жителями Петербурга
Президент РФ Владимир Путин общается с петербуржцами на церемонии возложения цветов к монументу Мать-Родина в Санкт-Петербурге
Путин впервые вручил медали в честь 75-летия Победы
Вячеслав Володин
Володин считает, что санкции помогают промышленности "встать на ноги"
Владимир Путин: Мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю
Путин пообещал заткнуть "поганый рот" тем, кто переписывает историю
Президент РФ Владимир Путин общается с петербуржцами на церемонии возложения цветов к монументу Мать-Родина в Санкт-Петербурге
Путин обещал помочь живущей без льгот и лекарств пожилой петербурженке
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции Память говорит. Дорога через войну, подготовленной творческой мастерской Невский баталист в Санкт-Петербурге
Путин заявил о сохранении господдержки поисковым отрядам
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин о послании Федеральному собранию: это далеко не все
Президент о прошлогодней резолюции Европарламента: То ли читать не умеют, то ли писать...
Путин: за рубежом часто целенаправленно замалчивают правду о войне
Патриаршее служение в Крещенский сочельник в Храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды
Владимир Путин
Путин назвал выступающих против поддержки семей моральными уродами
Владимир Путин пообещал выделить ветеранам по 75000 рублей
Ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей ко Дню Победы
Алексей Венедиктов
Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Тимошенко заявила о начале процесса "ликвидации" Украины
06:25У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
05:27СМИ: одного из советников Трампа по России отстранили от работы
05:23Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
05:05Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных
04:44Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
04:42Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"
03:30Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке
03:10Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами
03:09Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год
02:59Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
02:43В Москве трое мужчин провалились под лед
02:39Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
02:27Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
02:06Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
01:57В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
01:56Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
01:51В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек
01:37Демократы обосновали импичмент Трампу
01:34В госдепе придерживаются "умеренных" ожиданий от конференции по Ливии
Лента новостейМолния