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Синоптики пообещали метель в Москве
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РИА Новости

Синоптики пообещали метель в Москве

14:49 18.01.2020 (обновлено: 16:14 18.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛюди во время снегопада в Москве
Люди во время снегопада в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Люди во время снегопада в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В середине следующей недели в Москву придет похолодание и установится облачная и ветреная погода. Об этом рассказал "Вечерней Москве" специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, днем 20 января воздух в столице прогреется до плюс четырех, а ночью столбики термометра не опустятся ниже минус пяти.
"Ветер подует юго-западный со скоростью пять-десять метров в секунду", — добавил Тишковец.
Во вторник, 21 января, станет теплее, даже ночью будет не ниже плюс двух, но ветер усилится до 12 метров в секунду.
В среду синоптик пообещал пасмурную погоду с легким ночным морозом, а в четверг в Москву придет метель.
"Температура опустится до минус шести, на будущей неделе это будет самая холодная ночь. Днем потеплеет до минус четырех — одного градуса тепла", — рассказал Тишковец.
Такая погода, по его словам, сохранится и в пятницу, 24 января.
Москва. 16 января 2020
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Евгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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