Синоптики пообещали метель в Москве

Люди во время снегопада в Москве. Архивное фото

Люди во время снегопада в Москве

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В середине следующей недели в Москву придет похолодание и установится облачная и ветреная погода. Об этом рассказал Евгений Тишковец. В середине следующей недели в Москву придет похолодание и установится облачная и ветреная погода. Об этом рассказал "Вечерней Москве" специалист центра погоды "Фобос"

По словам синоптика, днем 20 января воздух в столице прогреется до плюс четырех, а ночью столбики термометра не опустятся ниже минус пяти.

"Ветер подует юго-западный со скоростью пять-десять метров в секунду", — добавил Тишковец.

Во вторник, 21 января, станет теплее, даже ночью будет не ниже плюс двух, но ветер усилится до 12 метров в секунду.

В среду синоптик пообещал пасмурную погоду с легким ночным морозом, а в четверг в Москву придет метель.

"Температура опустится до минус шести, на будущей неделе это будет самая холодная ночь. Днем потеплеет до минус четырех — одного градуса тепла", — рассказал Тишковец.