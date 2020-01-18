Эксперт: России, Украине и Грузии надо договориться о спасении на море

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. России, России, Украине Грузии нужно договориться о зонах ответственности при осуществлении морских спасательных операций в водах, примыкающих к Крыму и Абхазии, заявил РИА Новости эксперт по морскому праву, доктор юридических наук, профессор Российского университета транспорта Василий Гуцуляк.

Украина и Грузия заявили Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO) о неправомерной деятельности РФ, которая якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, сообщило ранее посольство Украины в Великобритании на своей странице в Facebook. Кроме того, отмечается, что Украина выразила "протест в IMO в связи с неправомерным расширением радиостанцией НАВТЕКС-Новороссийск района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива".

По словам Василия Гуцуляка, претензии стран могут быть связаны с реализацией ГМССБ - Глобальной морской системы связи и спасания при бедствиях на море. Как пояснил эксперт, согласно Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС), все морские акватории поделены как зоны ответственности между странами. По ГМССБ за координацию спасания в районе Крыма отвечает Украина, в районе Абхазии - Грузия.

"Получается ситуация, при которой одна страна хочет и может обеспечивать безопасность на море, но формально не имеет права, а другая имеет право, но не имеет возможности это делать. Поскольку речь идет о жизни людей, России, Грузии и Украине нужно в кратчайшие сроки урегулировать вопрос, может быть даже путем введения временных зон ответственности и подписания соответствующих соглашений", - считает эксперт.

Гуцуляк также отметил, что представителю РФ в IMO следует в кратчайшие сроки представить в организацию позицию страны и доказательства того, что РФ обеспечивает безопасность в своей зоне ответственности. "Выжидательную позицию здесь занимать нельзя", - акцентировал он.

Вскоре после распада СССР Абхазия заявила о независимости от Тбилиси. Грузия 14 августа 1992 года ввела в Абхазию войска, но встретила вооруженное сопротивление со стороны местных ополченцев и пришедших им на помощь добровольцев. Операция по освобождению абхазской столицы длилась 11 дней. Двадцать седьмого сентября 1993 года абхазские войска освободили Сухум. Вооруженный конфликт завершился 30 сентября 1993 года. Грузия по-прежнему не признает Абхазию независимым государством и считает ее своим регионом.