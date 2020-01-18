Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды

18 января у православных верующих Крещенский сочельник, или навечерие (канун) Крещения Господня (Богоявления) , которое отмечают 19 января. Этот праздник посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое символизировало очищение от грехов после принесенного людьми покаяния.

"Сегодня как и 2000 тысячи лет, мы свидетельствуем о том, что благодать божия не была тщетна. Благодать Божия реально действует в человеческой жизни, свершает чудеса. Сила благодати Божия беспредельна, кроме одного – воли человека. Если человек не желает принимать благодать, если закрывает свое сердце от Господа, не считает, что ему благодать нужна, тогда благодать не дается всуе", - сказал патриарх Кирилл после божественной литургии в московском храме Христа Спасителя.

Он отметил, что не стоит ждать немедленных результатов от благодати, поскольку она усваивается, по мере готовности человека ее принять. "Кому–то кажется, что она недостаточно эффективно работает, кто-то требует немедленный результат, немедленного чуда. Но благодать, сила Божия предназначена не для того, чтобы удивлять людей, но чтобы духовно оплодотворять каждого человека... Усваивается благодать по мере нашей с вами готовности и по мере нашего стремления и желания обрести ее", - сказал предстоятель Русской Церкви.

По его словам, благодать подается через церковь и "духа Святого, который действует и прикасается к каждому из нас".

Вечером патриарх Кирилл совершит всенощное бдение в Богоявленском Елоховском соборе столицы, а 19 января – в сам праздник Богоявления – проведет там же литургию и повторит чин великого освящения воды.

На литургии в канун Крещения Господня и в сам праздник освящают воду – ее могут набрать все желающие. Считается, что такая вода обладает особенными свойствами: не портится при длительном хранении, а если добавить немного святой воды в обычную, та приобретает благодатные свойства. Она исцеляет от духовных и телесных болезней, помогает бороться со страстями, отгоняет злые силы. Освященную воду принято пить небольшими количествами перед едой, предварительно помолившись. Также ей можно окроплять вещи и дом.