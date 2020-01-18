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Религия и мировоззрение
2020-01-18T14:32+0300
https://ria.ru/20200118/1563578034.html
Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды
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РИА Новости

Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения воды

14:32 18.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриаршее служение в Крещенский сочельник в Храме Христа Спасителя
Патриаршее служение в Крещенский сочельник в Храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в субботу в Крещенский сочельник совершил чин великого освящения воды.
18 января у православных верующих Крещенский сочельник, или навечерие (канун) Крещения Господня (Богоявления), которое отмечают 19 января. Этот праздник посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое символизировало очищение от грехов после принесенного людьми покаяния.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
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"Сегодня как и 2000 тысячи лет, мы свидетельствуем о том, что благодать божия не была тщетна. Благодать Божия реально действует в человеческой жизни, свершает чудеса. Сила благодати Божия беспредельна, кроме одного – воли человека. Если человек не желает принимать благодать, если закрывает свое сердце от Господа, не считает, что ему благодать нужна, тогда благодать не дается всуе", - сказал патриарх Кирилл после божественной литургии в московском храме Христа Спасителя.
Он отметил, что не стоит ждать немедленных результатов от благодати, поскольку она усваивается, по мере готовности человека ее принять. "Кому–то кажется, что она недостаточно эффективно работает, кто-то требует немедленный результат, немедленного чуда. Но благодать, сила Божия предназначена не для того, чтобы удивлять людей, но чтобы духовно оплодотворять каждого человека... Усваивается благодать по мере нашей с вами готовности и по мере нашего стремления и желания обрести ее", - сказал предстоятель Русской Церкви.
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По его словам, благодать подается через церковь и "духа Святого, который действует и прикасается к каждому из нас".
Вечером патриарх Кирилл совершит всенощное бдение в Богоявленском Елоховском соборе столицы, а 19 января – в сам праздник Богоявления – проведет там же литургию и повторит чин великого освящения воды.
На литургии в канун Крещения Господня и в сам праздник освящают воду – ее могут набрать все желающие. Считается, что такая вода обладает особенными свойствами: не портится при длительном хранении, а если добавить немного святой воды в обычную, та приобретает благодатные свойства. Она исцеляет от духовных и телесных болезней, помогает бороться со страстями, отгоняет злые силы. Освященную воду принято пить небольшими количествами перед едой, предварительно помолившись. Также ей можно окроплять вещи и дом.
Существует также народная, а не церковная традиция купаний в прорубях-иорданях. Вечером и в ночь перед праздником, а также в день Крещения Господня люди троекратно погружаются в воду. В Русской церкви призывают подходить к погружению не как к купанию, но к духовному действию и советуют прежде посетить богослужение, поскольку исповедь и покаяние, а не погружение в прорубь, помогает "очиститься" от грехов.
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