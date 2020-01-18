В Сомали смертник подорвал автомобиль около полицейского участка

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Террорист-смертник подорвал заминированную машину рядом c полицейским участком в городе Афгойе на юге Сомали, атака была направлена на турецких специалистов, сообщает местное издание Garowe Online.
"Согласно первоначальным данным, нагруженный взрывчаткой грузовик, которым управлял террорист-смертник, был взорван у оживленного полицейского КПП, его целью были турецкие специалисты", - говорится в сообщении издания в Twitter.
Агентство Рейтер указывает со ссылкой на представителя полиции, что машина на большой скорости врезалась в место, "где турецкие инженеры и сомалийские полицейские обедали". Турецкие специалисты помогают строить дороги в Сомали.
Пока неизвестно, кто совершил нападение. О жертвах взрыва не сообщается, однако очевидец произошедшего указал, что с места происшествия выносят людей, но, по его словам, "непонятно, пострадали они или погибли".
Ранее со ссылкой на СМИ сообщалось, что в ночь на субботу боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб" напали на базу военных Сомали рядом с городом Афгойе, примерно в 30 километрах от столицы Могадишо. В армии заявили, что исламисты пострадали в боях, но атака группировки была отбита. За день до этого военные отразили еще одно нападение на базу в деревне Хаджи Али, в результате чего по меньшей мере четверо армейских служащих погибли, и 16 боевиков получили ранения.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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