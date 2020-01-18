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В списке богатейших людей мира сменился лидер, пишет Forbes
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РИА Новости

В списке богатейших людей мира сменился лидер, пишет Forbes

14:16 18.01.2020 (обновлено: 15:43 18.01.2020)
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© AP Photo / Christophe EnaФранцузский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
© AP Photo / Christophe Ena
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава французской компании LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно сместил основателя Amazon Джеффа Безоса с первой строчки рейтинга богатейших людей мира, сообщает Forbes.
Как объяснили в издании, успех Арно обусловлен подорожанием акций принадлежащей ему компании на 0,7 процента, что принесло ему 1,9 миллиарда долларов.
Акции Amazon, напротив, подешевели на 0,7 процента. В результате Безос потерял 760 миллионов долларов.
Сейчас состояние Арно составляет 117 миллиардов долларов, Безоса — 115,6 миллиарда.
Основатель Amazon Джефф Безос
13 января, 17:39
В Сети раскритиковали взнос Безоса для борьбы с пожарами в Австралии
47502971663
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LVMHДжефф БезосБернар АрноAmazon.com, Inc.В мире
Популярные комментарии
Огромные состояния, которые не потратить и за тысячу жизней, концентрируются в руках немногих, в то время как сотни миллионов зарабатывают себе на еду и одежду.
18 января, 15:00
Руслан Тлеуж
2811205
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