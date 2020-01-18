В списке богатейших людей мира сменился лидер, пишет Forbes

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава французской компании LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно сместил основателя Amazon Джеффа Безоса с первой строчки рейтинга богатейших людей мира, сообщает Forbes.
Как объяснили в издании, успех Арно обусловлен подорожанием акций принадлежащей ему компании на 0,7 процента, что принесло ему 1,9 миллиарда долларов.
Акции Amazon, напротив, подешевели на 0,7 процента. В результате Безос потерял 760 миллионов долларов.
Сейчас состояние Арно составляет 117 миллиардов долларов, Безоса — 115,6 миллиарда.