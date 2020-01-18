Ударивший учительницу в Москве школьник наблюдается у психолога

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Школьник, ударивший учительницу в Школьник, ударивший учительницу в Москве , с 2015 года находится под наблюдением специалистов из-за нестабильного агрессивного поведения, также сотрудники соцзащиты проводили с семьей комплексную работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования Москвы.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Москве 15-летний восьмиклассник напал на учительницу по физике, когда она вырвала у него наушники и порвала провод. Молодой человек ударил учительницу по лицу, после чего начал крушить кабинет.

"Мальчик находится под наблюдением специалистов соцзащиты с 2015 года с нестабильным эмоциональным фоном, агрессивным поведением и сниженной мотивацией к обучению. Психолог проводил с ребенком занятия по контролю эмоциональных проявлений, по улучшению коммуникативных навыков, по налаживанию контактов со сверстниками и т.д. Также сотрудники соцзащиты проводили комплексную работу с семьей", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что семье была оказана помощь в организации досуга (организованы походы в цирк и кинотеатр), с отцом мальчика неоднократно проводились беседы с рекомендациями принимать больше участия в воспитании ребенка. В 2018 году семья отказалась от социального сопровождения.

"Несмотря на усилия психолога, у ребенка наблюдались психические проблемы. Однако в настоящий момент психосоматическое состояние ребенка удовлетворительное", - добавили в департаменте.