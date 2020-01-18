Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T13:44+0300
https://ria.ru/20200118/1563576933.html
Ударивший учительницу в Москве школьник наблюдается у психолога
https://cdn25.img.ria.ru/images/97030/80/970308078_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_725d5d6645a1bcd1b126f3fd9f0fa3bb.jpg
РИА Новости

Ударивший учительницу в Москве школьник наблюдается у психолога

13:44 18.01.2020
1246
© РИА Новости / Геннадий Шишкин Школьный класс
Школьный класс
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Школьный класс. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Школьник, ударивший учительницу в Москве, с 2015 года находится под наблюдением специалистов из-за нестабильного агрессивного поведения, также сотрудники соцзащиты проводили с семьей комплексную работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования Москвы.
Ранее в СМИ сообщалось, что в Москве 15-летний восьмиклассник напал на учительницу по физике, когда она вырвала у него наушники и порвала провод. Молодой человек ударил учительницу по лицу, после чего начал крушить кабинет.
"Мальчик находится под наблюдением специалистов соцзащиты с 2015 года с нестабильным эмоциональным фоном, агрессивным поведением и сниженной мотивацией к обучению. Психолог проводил с ребенком занятия по контролю эмоциональных проявлений, по улучшению коммуникативных навыков, по налаживанию контактов со сверстниками и т.д. Также сотрудники соцзащиты проводили комплексную работу с семьей", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что семье была оказана помощь в организации досуга (организованы походы в цирк и кинотеатр), с отцом мальчика неоднократно проводились беседы с рекомендациями принимать больше участия в воспитании ребенка. В 2018 году семья отказалась от социального сопровождения.
Ученики во время перемены
Вчера, 08:00Хорошие новости
Практическая психология: как школьники Москвы учатся не конфликтовать
"Несмотря на усилия психолога, у ребенка наблюдались психические проблемы. Однако в настоящий момент психосоматическое состояние ребенка удовлетворительное", - добавили в департаменте.
Уточняется, что сотрудники школы и соцзащиты внимательно следят за ситуацией и прилагают все усилия для стабилизации ситуации и предотвращения подобных случаев.
34033115
Обсудить 7
МоскваОбщество
Рекомендуем
Преподаватель в школьном кабинете
Директор московской школы, где ученик ударил учителя, уволился
Пустые парты в школьном классе
Одноклассники рассказали о школьнике, избившем учительницу в Москве
Колокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии
"Время латышей ушло": жители Риги возмутились из-за русского языка
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России
Школьные рюкзаки
Профильная комиссия обсудит конфликт учительницы и школьника в Москве
Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на заявление о нарушении Россией морского права
Морозы в Новосибирске
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России
Бассейн
СМИ: в московском аквапарке четырехлетнюю девочку засосало в трубу
Варшава
Польша заявила права на ряд произведений искусства в России
Сотрудник полиции
В Москве жалоба соседей позволила задержать подозреваемого в убийстве
Андрей Козенко
В Госдуме предложили гражданам Украины создать пророссийское движение
Поражение мишени ПЗРК Игла-С
Опубликовано видео поражения мишени комплексом "Игла-С"
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и председателей Центробанков G20. 19 апреля 2018
Глава МВФ предупредила об угрозе новой Великой депрессии
Украинский военно-транспортный самолет Ан-178
СМИ: украинское авиастроение оказалось в ловушке из-за санкций
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:25У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 5,0
05:27СМИ: одного из советников Трампа по России отстранили от работы
05:23Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
05:05Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных
04:44Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
04:42Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"
03:30Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке
03:10Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами
03:09Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год
02:59Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
02:43В Москве трое мужчин провалились под лед
02:39Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
02:27Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
02:06Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
01:57В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
01:56Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
01:51В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек
01:37Демократы обосновали импичмент Трампу
01:34В госдепе придерживаются "умеренных" ожиданий от конференции по Ливии
01:28В Петербурге помогут пенсионерке из Брянской области получить льготы
Лента новостейМолния