В Госдуме предложили гражданам Украины создать пророссийское движение

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко предложил российским соотечественникам, проживающим на Украине, объединиться в пророссийское движение.
"Казалось бы, после воссоединения Крыма с Россией, можно было бы совершенно забыть про Украину, где нас никогда не считали родными, в которой сейчас переписывают историю, запрещают русский язык, но там живут миллионы наших российских соотечественников, которых мы обязаны поддерживать. Мы поддержим тех людей, которые сегодня живут на Украине и готовых объединиться в пророссийское движение для того, чтобы повторить события Переяславской рады", - сказал Козенко на митинге, посвященном 366-й годовщине Переяславской рады.
19 июля 2019, 09:08Общественник заявил о травле на Украине пророссийских кандидатов
По его мнению, рано или поздно народы Украины и России будут жить вместе в рамках единого, великого и могучего государства.
Запорожским казачеством под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого в Переяславе 18 января 1654 года было принято решение о вхождении части территории современной Украины в состав России.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".