Безопасность празднования Крещения обеспечат почти 16 тысяч спасателей

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Порядка 16 тысяч спасателей и более 5 тысяч единиц техники будут обеспечивать безопасность купаний почти в 4 тысячах иорданях и майнах во время празднования Порядка 16 тысяч спасателей и более 5 тысяч единиц техники будут обеспечивать безопасность купаний почти в 4 тысячах иорданях и майнах во время празднования Крещения Господня во всех регионах страны, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России

Русская церковь 18-19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) — праздник, который посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). В Крещенский сочельник - 18 января – в храмах совершают чин освящения воды. Существует также народная, а не церковная, традиция купаний в прорубях-иорданях - вечером и в ночь перед праздником люди троекратно погружаются в воду.

"Для обеспечения безопасности людей в православный праздник на иорданях и майнах организовано дежурство свыше 15,6 тысячи спасателей, задействовано более 5 тысяч единиц техники", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего специалисты МЧС будут контролировать безопасность 3,9 тысячи мест крещенских купаний. На оборудованных местах будет также организовано дежурство сотрудников полиции, медицинских работников, представителей местных администраций и волонтеров. В частности, только от ГИМС МЧС России на дежурство выйдут свыше 2,3 тысячи инспекторов, на оснащении которых более 340 единиц плавсредств, в том числе почти 70 судов на воздушной подушке.

"Организованная территория проведения крещенского обряда ограждена барьерной лентой, заходить за которую категорически запрещено. На берегу установлены палатки, надувные модули для переодевания и обогрева. Переходы к ним специально оборудованы, как и путь с берега к майнам и обратно. Толщина льда в месте организованной купели составляет не менее 25 сантиметров", - отметил представитель ведомства.

Он добавил, что на льду рядом с иорданью должны одновременно находиться не более 10 человек, а выезд автотранспорта на лед категорически запрещен. В регионах, где отсутствует достаточная толщина льда, а погода неустойчива и характеризуется перепадами, крещенские купания будут осуществляться с берега в специально оборудованных местах. Также во всех регионах будет проводиться патрулирование для выявления несанкционированных купелей.

МЧС призывает россиян строго соблюдать правила личной безопасности во время крещенских купаний. Окунаться в воду можно только в специально оборудованных местах под присмотром спасателей. Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку. К проруби необходимо подходить неспешно в удобной и нескользящей обуви.