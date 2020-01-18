Под Сургутом при пожаре в дачном доме погибли три человека

Сотрудники МЧС во время тушения пожара. Архивное фото

Сотрудники МЧС во время тушения пожара

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 янв - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в дачном доме недалеко от поселка Солнечный под Три человека погибли при пожаре в дачном доме недалеко от поселка Солнечный под Сургутом , сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа.

Согласно сводке окружного управления МЧС, пожар произошел утром в субботу в садово-огородническом товариществе "Победит-1". На ликвидацию огня спасателям потребовалось около двух часов.

"По поручению прокурора автономного округа Евгения Ботвинкина организована проверка по факту произошедшего сегодня пожара в дачном жилом доме в СПК "Победит-1", расположенном в 20 километрах от поселка Солнечный Сургутского района. В результате пожара погибли три человека", - сообщает прокуратура Югры.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что выяснение причин и условий произошедшего будет "всестороннее и тщательное". Кроме того, сотрудники прокуратуры в ходе проверки оценят своевременность реагирования экстренных служб.