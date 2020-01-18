Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T13:06+0300
https://ria.ru/20200118/1563575970.html
Под Сургутом при пожаре в дачном доме погибли три человека
https://cdn25.img.ria.ru/images/155173/44/1551734417_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_9a4a6b86093b56038e86b9638a972515.jpg
РИА Новости

Под Сургутом при пожаре в дачном доме погибли три человека

13:06 18.01.2020
886
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС во время тушения пожара
Сотрудники МЧС во время тушения пожара
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС во время тушения пожара. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 янв - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в дачном доме недалеко от поселка Солнечный под Сургутом, сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа.
Согласно сводке окружного управления МЧС, пожар произошел утром в субботу в садово-огородническом товариществе "Победит-1". На ликвидацию огня спасателям потребовалось около двух часов.
Пожар
17 января, 09:20
В подмосковной Коломне при пожаре в жилом доме погибли два человека
"По поручению прокурора автономного округа Евгения Ботвинкина организована проверка по факту произошедшего сегодня пожара в дачном жилом доме в СПК "Победит-1", расположенном в 20 километрах от поселка Солнечный Сургутского района. В результате пожара погибли три человека", - сообщает прокуратура Югры.
В надзорном ведомстве подчеркнули, что выяснение причин и условий произошедшего будет "всестороннее и тщательное". Кроме того, сотрудники прокуратуры в ходе проверки оценят своевременность реагирования экстренных служб.
Источник РИА Новости в местных экстренных службах уточнил, что погибшие, по предварительным данным, двое взрослых и ребенок. В региональном управлении МЧС отметили, что причины пожара выясняются органами дознания.
Работа пожарно - спасательного центра
17 января, 07:05
В Ивановской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
020310
Обсудить 0
Ханты-Мансийский автономный округМЧС РФСургутПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи
В ДТП на Ямале погибли двое полицейских и мигрант
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
В Башкирии в ДТП с грузовиком погибли три человека
Выдача пенсии
В ПФР сообщили о росте пенсий на 18% к 2022 году
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Югре завели дело после пожара, где погибли три человека
Врач скорой медицинской помощи
На Кубани в лобовом ДТП погибли три человека
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Саратове в ДТП пострадали четыре человека
Преподаватель в школьном кабинете
Директор московской школы, где ученик ударил учителя, уволился
Автомобиль Следственного комитета России
На Ямале после гибели полицейских и мигранта в ДТП возбудили дело
Андрей Козенко
В Госдуме предложили гражданам Украины создать пророссийское движение
Машина патрульной полиции Украины
В Харькове задержали пьяного мужчину, сообщившего о минировании рынка
Работа пожарно - спасательного центра
В Ивановской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после госпитализации 12 постояльцев дома престарелых
Парковка в центре Москвы
Платная парковка появится еще на 80 улицах Москвы
Самолет ATR 72 авикомпании ЮТэйр
В ХМАО экстренно сел самолет из-за сработавшего датчика топливомера
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Чите машиниста придавило насмерть тепловозом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:27СМИ: одного из советников Трампа по России отстранили от работы
05:23Помпео встретится с представителями ЕС, Египта, Турции, Германии и ОАЭ
05:05Сирийские школьники в Латакии получили сладости от российских военных
04:44Мадуро объяснил провалы политики Трампа в отношении Венесуэлы
04:42Ученые заявили об опасности рыбных палочек и "сурими"
03:30Трамп раскритиковал идею о строительстве "морской стены" в Нью-Йорке
03:10Врачи ЦПК: увлечение гаджетами резко снижает шансы стать космонавтами
03:09Исследование: россияне стали есть больше икры в Новый год
02:59Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
02:43В Москве трое мужчин провалились под лед
02:39Во Владивостоке установили причину крупного пожара в ТЦ "Максим"
02:27Саррадж призвал сформировать группу международных сил по защите Ливии
02:06Трамп отвергает обвинения по статьям импичмента
01:57В Пушкинском музее прокомментировали притязания Польши на ряд картин
01:56Директора украинского авиазавода уволили за фото в форме пилота ВКС
01:51В Юте несовершеннолетнего подозревают в убийстве четырех человек
01:37Демократы обосновали импичмент Трампу
01:34В госдепе придерживаются "умеренных" ожиданий от конференции по Ливии
01:28В Петербурге помогут пенсионерке из Брянской области получить льготы
01:03Юлия Савичева пожаловалась на "страшный" вирус
Лента новостейМолния