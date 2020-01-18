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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-18T12:59+0300
https://ria.ru/20200118/1563575738.html
В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из Иордании и Ливана
https://cdn25.img.ria.ru/images/156209/37/1562093738_0:109:1734:1084_1036x0_80_0_0_40c4c6d95b754386ccb451c62a278d9b.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из Иордании и Ливана

12:59 18.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДевочка в палаточном городке при частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
Девочка в палаточном городке при частном заводе по разбору, сортировке, выплавке и прессовке алюминиевого лома в южном пригороде Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Почти 900 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 886 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 214 человек (женщин – 64, детей – 109), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 672 человека (женщин – 202, детей – 343)", - говорится в тексте бюллетеня.
Лагерь беженцев в Сирии
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Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрин (провинция Дераа). Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись три беженца. За сутки специалисты разминировали 1,8 гектара территории, обнаружено и уничтожено 27 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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