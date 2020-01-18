На Ямале после гибели полицейских и мигранта в ДТП возбудили дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после аварии на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе, где погибли двое полицейских и мигрант, которого планировалось выдворить из страны, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Авария, по данным окружной полиции, произошла рано утром на трассе Сургут - Салехард в районе поселка Старый Надым. Местный житель за рулем Mazda выехал на встречную полосу, где иномарка столкнулась с полицейским автомобилем, в котором находились двое сотрудников отдела МВД по городу Губкинский и мигрант из ближнего зарубежья, которого они доставляли в центр временного содержания в Надыме для дальнейшего выдворения из страны.
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"Следственным отделом по городу Надым... по факту гибели в ДТП двух сотрудников полиции и гражданского лица возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двоих и более лиц", - говорится в сообщении.
Следователи допрашивают очевидцев, устанавливают все обстоятельства происшествия, подчеркнули в СУСК, уточнив, что водитель и два пассажира Mazda доставлены в больницу.
Ранее в региональном УМВД сообщали РИА Новости, что ведомство проводит служебную проверку по факту аварии.
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