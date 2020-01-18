На Ямале после гибели полицейских и мигранта в ДТП возбудили дело

Авария, по данным окружной полиции, произошла рано утром на трассе Сургут - Салехард в районе поселка Старый Надым. Местный житель за рулем Mazda выехал на встречную полосу, где иномарка столкнулась с полицейским автомобилем, в котором находились двое сотрудников отдела МВД по городу Губкинский и мигрант из ближнего зарубежья, которого они доставляли в центр временного содержания в Надыме для дальнейшего выдворения из страны.