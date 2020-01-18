В Крыму отметили годовщину Переяславской рады

"Мы отмечаем этот праздник не первый год. Двадцать лет назад, по инициативе Русской общины Крыма, мы впервые собрались у этого памятника и отпраздновали День объединения Руси. Мы так назвали этот день, так как это выдающееся событие в нашей истории объединило две части нашего великого Отечества, нашей великой Руси", - сказал, выступая на митинге, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.