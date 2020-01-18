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В Крыму отметили годовщину Переяславской рады
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РИА Новости

В Крыму отметили годовщину Переяславской рады

12:42 18.01.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкГетман Богдан Хмельницкий
Гетман Богдан Хмельницкий
© РИА Новости
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Гетман Богдан Хмельницкий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Митинг, посвященный 366-й годовщине Переяславской рады, на которой было принято историческое решение о переходе Украины под покровительство царя московского Алексея Михайловича, прошел в Симферополе, передает корреспондент РИА новости.
Запорожским казачеством под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого в Переяславе 18 января 1654 года было принято решение о вхождении части территории современной Украины в состав России.
Митинг состоялся у памятника Хмельницкому. В нем приняли участие несколько сотен человек. В их числе - официальные лица Крыма, а также представители делегаций Донецкой и Луганской народных республик. В руках собравшиеся держали российский триколор, флаги Крыма, республик Донбасса, а также транспарант: "Навеки с Россией".

"Мы отмечаем этот праздник не первый год. Двадцать лет назад, по инициативе Русской общины Крыма, мы впервые собрались у этого памятника и отпраздновали День объединения Руси. Мы так назвали этот день, так как это выдающееся событие в нашей истории объединило две части нашего великого Отечества, нашей великой Руси", - сказал, выступая на митинге, сенатор от крымского региона Сергей Цеков.

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По итогам митинга принята резолюция, в которой собравшиеся заявили о готовности бороться за историческую справедливость.

"Более трех с половиной столетий назад наши предки доказали, что только в единстве с Россией возможно благополучие и процветание наших земель… Мы заявляем о нашей поддержке и признании права на самоопределение Донецкой и Луганской народных республик и выступаем за всецелое объединение России и Донбасса, а также за укрепление братства и единство Украины и Российской Федерации", - говорится в резолюции.

Участники митинга выразили "готовность поддержать те силы на Украине, которые будут готовы сформировать пророссийское движение, чтобы повторить историческое решение Переяславской рады".

"Мы выступаем за то, чтобы дать возможность получить российский паспорт каждому жителю Украины, вынужденному терпеть сегодня лишения и ущемление собственных прав и свобод со стороны украинских националистов", - говорится в документе.

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