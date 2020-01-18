В Харькове задержали пьяного мужчину, сообщившего о минировании рынка

КИЕВ, 18 янв - РИА Новости. Правоохранители Правоохранители Харькова задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании рынка, рассказала в субботу пресс-служба Нацполиции области.

"Мужчина совершил правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители изъяли у него мобильный телефон, с которого был осуществлен вызов. Сообщение о минировании рынка по проспекту Героев Сталинграда поступило в полицию 17 января около 15:05. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции, патрульные полицейские", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что правоохранители осмотрели 25 тысяч квадратных метров территории, эвакуировали 1,5 тысячи человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ полицейские не обнаружили.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.