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В Харькове задержали пьяного мужчину, сообщившего о минировании рынка
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РИА Новости

В Харькове задержали пьяного мужчину, сообщившего о минировании рынка

12:34 18.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина патрульной полиции Украины
Машина патрульной полиции Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Машина патрульной полиции Украины. Архивное фото
КИЕВ, 18 янв - РИА Новости. Правоохранители Харькова задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании рынка, рассказала в субботу пресс-служба Нацполиции области.
"Мужчина совершил правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители изъяли у него мобильный телефон, с которого был осуществлен вызов. Сообщение о минировании рынка по проспекту Героев Сталинграда поступило в полицию 17 января около 15:05. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции, патрульные полицейские", - сообщили в пресс-службе.
Автомобиль украинской полиции
8 января, 10:38
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Отмечается, что правоохранители осмотрели 25 тысяч квадратных метров территории, эвакуировали 1,5 тысячи человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ полицейские не обнаружили.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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