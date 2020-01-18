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Движение на автодороге "Нарва" в Ленинградской области восстановили
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РИА Новости

Движение на автодороге "Нарва" в Ленинградской области восстановили

12:19 18.01.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудники ДПС
Сотрудники ДПС
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники ДПС . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Движение транспорта на 109-м километре федеральной автодороги А-180 "Нарва" Санкт-Петербург - граница с Эстонией, которое перекрывали из-за ДТП, восстановлено, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Ранее сообщалось, что движение транспорта на участке дороги было перекрыто сотрудниками ГИБДД. Транспорт направлялся в объезд через подъезд к МТП "Усть-Луга". По информации Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло около 05.05 мск в Кингисеппском районе Ленинградской области. Автомобиль "УАЗ" вне зоны пешеходного перехода сбил пешехода - мужчину на вид 20-30 лет. После чего водитель "УАЗ" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым "Рено Премиум". После автомобиля "УАЗ" на пешехода наехал грузовой автомобиль "Рено 480". В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм на месте.
"ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует о том, что на 109-м километре федеральной автодороги А-180 "Нарва" СПб - граница с Эстонской Республикой движение транспорта с 10.00 было организовано в реверсивном режиме, с 11.30 полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме по двум полосам", - говорится в сообщении. В настоящее время поврежденные транспортные средства ожидают эвакуации на обочине. По факту ДТП претензий к дорожным службам нет, отмечает учреждение.
Инспектор ГИБДД
8 августа 2019, 12:00
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Ленинградская областьЭстонияКингисеппский районПроисшествия
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