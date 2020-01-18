Движение на автодороге "Нарва" в Ленинградской области восстановили

"ФКУ Упрдор "Северо-Запад" информирует о том, что на 109-м километре федеральной автодороги А-180 "Нарва" СПб - граница с Эстонской Республикой движение транспорта с 10.00 было организовано в реверсивном режиме, с 11.30 полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме по двум полосам", - говорится в сообщении. В настоящее время поврежденные транспортные средства ожидают эвакуации на обочине. По факту ДТП претензий к дорожным службам нет, отмечает учреждение.