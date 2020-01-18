Опубликовано видео ЧП с самолетом в Новосибирске

На записи видно воспламенившийся во время запуска двигатель воздушного судна.

Инцидент произошел накануне вечером в аэропорту Толмачево. Двигатель самолета А-321neo воспламенился при запуске. На борту находились более 200 пассажиров. Никто из них не пострадал.