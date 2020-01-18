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Опубликовано видео ЧП с самолетом в Новосибирске
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РИА Новости

Опубликовано видео ЧП с самолетом в Новосибирске

11:27 18.01.2020 (обновлено: 12:43 18.01.2020)
15908
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Один из пассажиров рейса Новосибирск — Камрань авиакомпании S7 Airlines снял на видео загоревшийся двигатель самолета. Кадры опубликованы в сообществе "ЧП Новосибирск" во "ВКонтакте".
На записи видно воспламенившийся во время запуска двигатель воздушного судна.
Инцидент произошел накануне вечером в аэропорту Толмачево. Двигатель самолета А-321neo воспламенился при запуске. На борту находились более 200 пассажиров. Никто из них не пострадал.
По предварительной версии, причиной возгорания стало авиационное топливо, скопившееся в выхлопной системе двигателя.
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Толмачево (аэропорт)S7 AirlinesНовосибирскПроисшествия
Популярные комментарии
Вот вам и эйрбас. Мне интересно, сколько недоделок и ошибок конструкции вскроется, если провести проверку Эйрбаса так же, как в 2019 Боинг проверяли. А то что-то слишком много стало заявлений, что Эйрбас единственный безопасный самолёт и что Боинг ему не ровня.
18 января, 12:31
СССергей Смирнов
700206
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