Опубликовано видео ЧП с самолетом в Новосибирске

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Один из пассажиров рейса Новосибирск — Камрань авиакомпании S7 Airlines снял на видео загоревшийся двигатель самолета. Кадры опубликованы в сообществе "ЧП Новосибирск" во "ВКонтакте".
На записи видно воспламенившийся во время запуска двигатель воздушного судна.
Инцидент произошел накануне вечером в аэропорту Толмачево. Двигатель самолета А-321neo воспламенился при запуске. На борту находились более 200 пассажиров. Никто из них не пострадал.
По предварительной версии, причиной возгорания стало авиационное топливо, скопившееся в выхлопной системе двигателя.