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Армия Сомали отразила атаки боевиков на две военные базы, сообщает СМИ
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РИА Новости

Армия Сомали отразила атаки боевиков на две военные базы, сообщает СМИ

11:29 18.01.2020
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© AP Photo / Farah Abdi WarsamehСолдаты армии Сомали патрулируют улицы. Архивное фото
Солдаты армии Сомали патрулируют улицы. Архивное фото
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Солдаты армии Сомали патрулируют улицы. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Армия Сомали успешно отразила атаки группировки "Аш-Шабаб" на две военные базы, погибли по меньшей мере четыре военнослужащих, сообщает местное издание Garowe Online.
Первое нападение боевики совершили в ночь на пятницу: они атаковали базу сомалийских военных близ небольшой деревни Хаджи Али, расположенной недалеко от побережья Индийского океана в провинции Средняя Шабеле.
По информации военного источника издания, в результате ожесточенных боев были убиты 16 членов исламистской группировки. Погибли четверо военнослужащих. Однако военным удалось восстановить контроль в этом районе. Боевики утверждают, что захватили эту деревню и убили семерых солдат.
Второе нападение произошло в ночь на субботу на базу рядом с городом Афгойе в центральной части Сомали, примерно в 30 километрах от столицы Могадишо. По словам представителя армии Сомали Османа Адена, "бой продолжался некоторое время, прежде чем наши силы победили их". Он также указал, что боевики получили ранения, но не сообщил о пострадавших или погибших среди военных. По словам одного из местных жителей, во время боя в городе возникла паника.
Член группировки Аш-Шабаб
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Боевики взяли ответственность за атаку. Издание указывает, что группировка терпит поражения и за последние месяцы потеряла несколько ключевых районов, которые они ранее контролировали. Теперь их заняли армия Сомали и силы Африканского союза.
В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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