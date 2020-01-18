Армия Сомали отразила атаки боевиков на две военные базы, сообщает СМИ

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Армия Армия Сомали успешно отразила атаки группировки "Аш-Шабаб" на две военные базы, погибли по меньшей мере четыре военнослужащих, сообщает местное издание Garowe Online.

Первое нападение боевики совершили в ночь на пятницу: они атаковали базу сомалийских военных близ небольшой деревни Хаджи Али, расположенной недалеко от побережья Индийского океана в провинции Средняя Шабеле.

По информации военного источника издания, в результате ожесточенных боев были убиты 16 членов исламистской группировки. Погибли четверо военнослужащих. Однако военным удалось восстановить контроль в этом районе. Боевики утверждают, что захватили эту деревню и убили семерых солдат.

Второе нападение произошло в ночь на субботу на базу рядом с городом Афгойе в центральной части Сомали, примерно в 30 километрах от столицы Могадишо . По словам представителя армии Сомали Османа Адена, "бой продолжался некоторое время, прежде чем наши силы победили их". Он также указал, что боевики получили ранения, но не сообщил о пострадавших или погибших среди военных. По словам одного из местных жителей, во время боя в городе возникла паника.

Боевики взяли ответственность за атаку. Издание указывает, что группировка терпит поражения и за последние месяцы потеряла несколько ключевых районов, которые они ранее контролировали. Теперь их заняли армия Сомали и силы Африканского союза.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.