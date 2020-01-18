Звезды и политики рассказали, как отметят праздник Крещения

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Деятели культуры и политики рассказали РИА Новости, как будут праздновать православный праздник Деятели культуры и политики рассказали РИА Новости, как будут праздновать православный праздник Крещения , одни планируют окунуться в прорубь или купель, а кто-то пойдёт на утреннее богослужение в храм.

Девятнадцатого января Русская православная церковь отмечает Крещение Господне (Богоявление) — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан. В Крещенский сочельник — 18 января — в храмах совершают чин освящения воды. Существует также народная, а не церковная традиция купаний в прорубях-иорданях — люди троекратно погружаются в воду.

"Меня папа приучил обливаться ледяной водой в 10 лет, с тех пор я регулярно это делаю, окунаюсь зимой в купель, которая есть у меня дома на участке. И в Крещение я всегда окунаюсь в свою купель, и в этом году собираюсь", - рассказала РИА Новости балерина Анастасия Волочкова.

Участвовать в "крещенских купаниях" планируют и известные политики. Депутат от "Единой России" Николай Валуев хочет окунуться в прорубь в родном Санкт-Петербурге - рядом с домом у него есть пруд. ЛДПР пойдет окунаться организованной группой, но лидер партии Владимир Жириновский купаться в проруби не планирует.

"Пойдут (Михаил) Дегтярев, (Алексей) Диденко, (Ярослав) Нилов, (Александр) Шерин, (Александр) Старовойтов, человек десять. Я буду присутствовать, в теплой палатке сидеть, пить чай, смотреть, как вы окунаетесь в холодную воду", - рассказал Жириновский.

В этом году зима в Москве стоит очень теплая, температура начнет постепенно снижаться только после 19 января. Но глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что москвичи будут купаться в проруби, несмотря на отсутствие "крещенских морозов" - ведь вода все равно будет холодная. Он поделился, что раньше сам купался в ледниковой воде. Депутат от КПРФ Сергей Гаврилов планирует в субботу, в Крещенский сочельник, пойти в Храм Христа Спасителя на утреннее патриаршее богослужение, а воскресное праздничное утро провести на патриаршей службе в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. Затем он окунется в один из водоёмов столицы.

Многие звёзды и политические деятели рассказали, что в этом году не будут купаться в проруби, хотя обычно стараются соблюдать эту традицию.

"В этом году у меня не получится ночью (окунаться в прорубь), я буду в дороге, только на утреннюю службу успею. В прошлые годы на Крещение мы окунались в купели в разных местах. Мне запомнился источник Архангела Михаила в Подмосковье. У меня болела спина, но была примерно такая же теплая погода и я рискнула. И спина прошла. Один раз купель была в Псковском озере, невероятные ощущения", - рассказала РИА Новости музыкант Ольга Кормухина.

Кормухина добавила, что ее муж, лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов как-то вместе со своим коллективом окунался в прорубь при 37-градусном морозе. А актер Дмитрий Певцов считает, что куда ни окунешься - "слава богу", ведь вода в этот день будет везде "крещенская".