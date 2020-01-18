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Религия и мировоззрение
2020-01-18T10:35+0300
https://ria.ru/20200118/1563572973.html
Звезды и политики рассказали, как отметят праздник Крещения
https://cdn25.img.ria.ru/images/154960/11/1549601100_0:0:3256:1832_1036x0_80_0_0_50d2dc6a9f9f9be294ea786227c53920.jpg
РИА Новости

Звезды и политики рассказали, как отметят праздник Крещения

10:35 18.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкДевушка во время традиционных купаний в праздник Крещения на берегу Москвы-реки возле ЖК "Алые паруса"
Девушка во время традиционных купаний в праздник Крещения на берегу Москвы-реки возле ЖК Алые паруса
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Девушка во время традиционных купаний в праздник Крещения на берегу Москвы-реки возле ЖК "Алые паруса". Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Деятели культуры и политики рассказали РИА Новости, как будут праздновать православный праздник Крещения, одни планируют окунуться в прорубь или купель, а кто-то пойдёт на утреннее богослужение в храм.
Девятнадцатого января Русская православная церковь отмечает Крещение Господне (Богоявление) — праздник, посвященный крещению Иисуса Христа в реке Иордан. В Крещенский сочельник — 18 января — в храмах совершают чин освящения воды. Существует также народная, а не церковная традиция купаний в прорубях-иорданях — люди троекратно погружаются в воду.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии с чином великого освящения воды в Крещенский сочельник в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве
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Патриарх Кирилл в крещенский сочельник проведет богослужение
"Меня папа приучил обливаться ледяной водой в 10 лет, с тех пор я регулярно это делаю, окунаюсь зимой в купель, которая есть у меня дома на участке. И в Крещение я всегда окунаюсь в свою купель, и в этом году собираюсь", - рассказала РИА Новости балерина Анастасия Волочкова.
Участвовать в "крещенских купаниях" планируют и известные политики. Депутат от "Единой России" Николай Валуев хочет окунуться в прорубь в родном Санкт-Петербурге - рядом с домом у него есть пруд. ЛДПР пойдет окунаться организованной группой, но лидер партии Владимир Жириновский купаться в проруби не планирует.
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"Пойдут (Михаил) Дегтярев, (Алексей) Диденко, (Ярослав) Нилов, (Александр) Шерин, (Александр) Старовойтов, человек десять. Я буду присутствовать, в теплой палатке сидеть, пить чай, смотреть, как вы окунаетесь в холодную воду", - рассказал Жириновский.
В этом году зима в Москве стоит очень теплая, температура начнет постепенно снижаться только после 19 января. Но глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что москвичи будут купаться в проруби, несмотря на отсутствие "крещенских морозов" - ведь вода все равно будет холодная. Он поделился, что раньше сам купался в ледниковой воде. Депутат от КПРФ Сергей Гаврилов планирует в субботу, в Крещенский сочельник, пойти в Храм Христа Спасителя на утреннее патриаршее богослужение, а воскресное праздничное утро провести на патриаршей службе в Богоявленском кафедральном соборе в Москве. Затем он окунется в один из водоёмов столицы.
Мужчина во время крещенских купаний в проруби в Донецке. 19 января 2019
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Многие звёзды и политические деятели рассказали, что в этом году не будут купаться в проруби, хотя обычно стараются соблюдать эту традицию.
"В этом году у меня не получится ночью (окунаться в прорубь), я буду в дороге, только на утреннюю службу успею. В прошлые годы на Крещение мы окунались в купели в разных местах. Мне запомнился источник Архангела Михаила в Подмосковье. У меня болела спина, но была примерно такая же теплая погода и я рискнула. И спина прошла. Один раз купель была в Псковском озере, невероятные ощущения", - рассказала РИА Новости музыкант Ольга Кормухина.
Кормухина добавила, что ее муж, лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов как-то вместе со своим коллективом окунался в прорубь при 37-градусном морозе. А актер Дмитрий Певцов считает, что куда ни окунешься - "слава богу", ведь вода в этот день будет везде "крещенская".
Не будет в этом году окунаться в прорубь и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Но к самой традиции она относится хорошо и раньше всегда старалась ее соблюдать.
Места крещенских купаний в Москве и Подмосковье
17 января, 18:06
Крещенские купания — 2020: где окунуться и как не навредить себе
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Религия и мировоззрениеКрещение ГосподнеНовости - Религия и мировоззрениеРоссияОбщество
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