Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, говорится на сайте "Метеовести".
"В наступившую субботу Москва окажется на северной периферии антициклона. В столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и без осадков. Температура воздуха в Москве плюс 1-3, по области - минус 2 - плюс 3", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие температурные значения на 10-11 градусов выше климатической нормы. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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