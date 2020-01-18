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Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

09:08 18.01.2020 (обновлено: 09:12 18.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский Кремль, храм Христа Спасителя и Кремлевскую набережную с Большого Москворецкого моста
Вид на Московский Кремль, храм Христа Спасителя и Кремлевскую набережную с Большого Москворецкого моста
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 3 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, говорится на сайте "Метеовести".

"В наступившую субботу Москва окажется на северной периферии антициклона. В столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и без осадков. Температура воздуха в Москве плюс 1-3, по области - минус 2 - плюс 3", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие температурные значения на 10-11 градусов выше климатической нормы. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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