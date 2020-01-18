Политолог рассказал, что ждет от нового президента Хорватии

БЕЛГРАД, 18 янв – РИА Новости. Избранный президент Хорватии Избранный президент Хорватии Зоран Миланович будет проводить политику укрепления связей в ЕС, вступления в Шенген, но готов и к развитию отношений с Россией, заявил РИА Новости главный аналитик администрации президента Хорватии в 2011-2014 годах, доктор политических наук Деян Йович.

Кандидат оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) и экс-премьер Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре выборов президента страны 5 января выдвиженца правящего Хорватского демократического содружества (ХДС), действующего главу государства Колинду-Грабар Китарович. Избранный президент сообщил в четверг, что инаугурация состоится через месяц, 18 февраля, в его администрации в Загребе в узком кругу соратников.

Многолетний редактор хорватского журнала Politicka misao (Политическая мысль) Йович считает, что для Милановича позиция президента не главная в политической системе Хорватии, "что видно и по тому, как он планирует свою инаугурацию".

"Он имеет серьезный опыт руководства государством на посту премьера в 2011-2016 годах, выиграл президентские выборы вполне убедительно. Хорватское общество хотело перемен, но не радикальных, как предлагали некоторые кандидаты в президенты, в структуре политической системы. Избрание Милановича вводит некую коабитацию, необходимое сотрудничество между президентом и премьером Андреем Пленковичем, так как они представляют различные партии", - заявил политический аналитик агентству.

Йович отметил, что в ходе избирательной кампании и после Миланович обещал, что будет президентом-центристом и не станет проводить идеологическую политику, поступит прагматично.

"Ожидаю, что он будет хорошо взаимодействовать с премьером, по вопросу внешней политики у них сходятся взгляды и цели. Оба обращены к дальнейшей интеграции Хорватии в европейские структуры, шенгенскую зону и зону евро. По вопросу перехода на евро Миланович скептичнее премьера, но стремление в Шенген разделяет полностью", - отметил доктор политических наук.

Аналитик указал, что по сравнению с предшественницей, новоизбранный президент скептически относится к "Инициативе трёх морей" (Балто-Адриа-Черноморское сотрудничество стран ЕС). При этом Миланович заявлял, что приоритетом для Хорватии является улучшение отношений с соседней Словенией, сближение с ней и Австрией, "и, в меньшей степени, связывание Хорватии с США".