Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

МОСКВА, 18 января — РИА Новости. В Санкт-Петербурге на 85-м году жизни скончался драматург Юрий Димитрин. Об этом сообщил на фейсбуке композитор Александр Журбин.
Вот нашёл фото 1975 года. Мы с Юрой Димитриным стоим на банкете после премьеры Рок-оперы «Орфей и Эвридика». Мы были...Опубликовано Александром Журбиным Пятница, 17 января 2020 г.
Димитрин вместе с Журбиным создали первую советскую рок-оперу "Орфей и Эвридика". Ее представили на сцене в 1975 году, с тех пор она прошла более двух с половиной тысяч раз. Журбин написал музыку, Димитрин — либретто.
"Мы были молодые, горячие, смотрели в будущее с надеждой. Но даже в самых безумных мечтах мы не могли себе представить, что эта опера будет ставиться и через 45 лет, и будет занесена во все словари и энциклопедии, и что про нее будет знать каждый образованный человек, и не только в России", — написал Журбин.
Всего Димитрин создал более 70 пьес для музыкальной сцены, а также написал несколько книг, статей и пособий по теории и практике создания либретто. В 1999 году он стал лауреатом литературной премии "Северная Пальмира".