Умер автор первой советской рок-оперы Юрий Димитрин

"Мы были молодые, горячие, смотрели в будущее с надеждой. Но даже в самых безумных мечтах мы не могли себе представить, что эта опера будет ставиться и через 45 лет, и будет занесена во все словари и энциклопедии, и что про нее будет знать каждый образованный человек, и не только в России", — написал Журбин.