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2020-01-18T05:30+0300
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Дуров рассказал суду о работе Telegram
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РИА Новости

Дуров рассказал суду о работе Telegram

05:30 18.01.2020
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© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 18 янв – РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров рассказал суду о работе компании и о том, как фирма привлекла 1,7 миллиарда долларов, разместив криптовалюту под названием Gram, следует из распечатки показаний бизнесмена, размещенной в электронной базе судебных документов Pacer.
Ранее Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск к Telegram Group Inc в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов. Согласно заявлению комиссии, компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, тем самым нарушив закон о ценных бумагах США. Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc и взыскал полученные ими средства в пользу государства.
Telegram оспаривает характеристику своих продуктов как "ценных бумаг". Компания обвиняет регулятора в том, что он произвольно трактует закон. Telegram заявляет также, что не подавал никаких заявлений о регистрации криптовалюты, потому что это не требовалось по закону.
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Дуров давал показания дистанционно, находясь в Дубае. Беседа прошла 7-8 января, в ней принимал участие также адвокат бизнесмена.
Дуров дал ряд разъяснений о работе Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc., в отношении которых был подан иск. В том числе рассказал, сколько сотрудников работало и работает теперь в компании Telegram. По его словам, в 2017 году было примерно 25-30 сотрудников в основной команде. "Вдобавок мы пользовались услугами сотен независимых подрядчиков", - добавил он.
Он отметил, что не думает, что сегодня эта цифра значительно изменилась.
Дуров рассказал, что у Telegram сегодня около 300 миллионов активных пользователей ежемесячно, тогда как в конце 2017 их было около 180 миллионов. Он отметил, что компания не брала и не берет деньги с пользователей за скачивание или использование приложения.
У Дурова уточнили, действительно ли в какой-то момент в 2017 и 2018 годах Telegram привлек средства инвесторов. Бизнесмен ответил утвердительно. На вопрос о том, как это удалось сделать, он указал: "В результате частного размещения, проведенного в 2018 году, мы привлекли 1,7 миллиарда долларов".
В ответ на вопрос о том, получил ли Telegram все средства от инвесторов, Дуров заявил: "Да".
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TelegramПавел ДуровСШАВ мире
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05:30Дуров рассказал суду о работе Telegram
05:30Водонаева объяснила свои слова о "быдле", получающем маткапитал
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