Уральская туристка попала вместо храма на ликеро-водочный завод

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Жительница Свердловской области отсудила у туристической компании компенсацию морального ущерба за изменение программы автобусного тура: вместо визита в храм женщине предложили посетить магазин при ликеро-водочном заводе. Об этом сообщается на сайте областного суда.
Женщина купила автобусный тур из Перми в Великий Устюг, заплатив за него 32,5 тысячи рублей. В программу входила обзорная экскурсия по городу и посещение храма Прокопия Праведного. Однако туроператор вместо этого предложил экскурсию по заводу "Северная чернь", посещение салона этой фабрики, а также магазина при Устюгском ликеро-водочном заводе.
Женщину не устроила новая программа, поскольку поездка, как следует из иска, была запланирована с целью духовно-познавательного обогащения несовершеннолетнего ребенка, а вместо этого была заменена коммерческой программой. Изначально пострадавшая требовала выплаты компенсации в сумме около 100 тысяч рублей.
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Она подала иск в Красноуфимский районный суд о возмещении убытков, однако ей было отказано в удовлетворении требований в полном объеме.
Истец не согласилась с этим решением и обжаловала его в Свердловском областном суде, который посчитал, что посещение алкогольного магазина вместо храма может нанести моральный вред. Оценили его в три тысячи рублей.
В декабре 2019 года занимавший тогда пост премьер-министра России Дмитрий Медведев поручил навести порядок в деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов и проводников. Он призвал разобраться в сфере правового регулирования работы данных специалистов.