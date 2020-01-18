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S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России
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РИА Новости

S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России

03:55 18.01.2020 (обновлено: 04:02 18.01.2020)
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© AP Photo / Henny Ray AbramsШтаб-квартира рейтингового агентства Standard & Poor's в Нью-Йорке, США
Штаб-квартира рейтингового агентства Standard & Poor's в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Henny Ray Abrams
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Темпы роста ВВП России в 2020 году повысятся до 1,8%, об этом говорится в прогнозе международного рейтингового агентства S&P.
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России по итогам 2019 года на 1,3%.
"Мы ожидаем повышения темпов роста ВВП до 1,8% в 2020 году с учетом низкой базы и вследствие смягчения денежно-кредитной и бюджетной политики", - говорится в кратком обосновании.
При этом аналитики предполагают, что рост экономики останется невысоким в долгосрочной перспективе.
На этой неделе глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в интервью РИА Новости, что рост ВВП России в 2020 году составит около 1,5% или даже меньше. В Минэкономразвития ранее ожидали, что этот показатель достигнет 1,7%, а после того, как президент Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию ряд социальных инициатив, в ведомстве скорректировали свой прогноз в сторону повышения на 0,3 процентного пункта.
В конце декабря Путин на встрече с членами правительства отметил, что текущие темпы экономического роста в России недостаточны, нужно сделать все, чтобы их увеличить, а также улучшить структуру и качество экономики.
Компания Standard & Poor’s
01:38
S&P подтвердило рейтинги России
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Standard & Poor's (S&P)РоссияЭкономика
Популярные комментарии
У нас ускорение роста, изобилие природных богатств, трубы раскинулись во все стороны, а почему пенсия в 2,5 раза меньше, чем в бедной Эстонии где нет ничего...??
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Sergey Go
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