S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России

"Мы ожидаем повышения темпов роста ВВП до 1,8% в 2020 году с учетом низкой базы и вследствие смягчения денежно-кредитной и бюджетной политики", - говорится в кратком обосновании.

На этой неделе глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в интервью РИА Новости, что рост ВВП России в 2020 году составит около 1,5% или даже меньше. В Минэкономразвития ранее ожидали, что этот показатель достигнет 1,7%, а после того, как президент Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию ряд социальных инициатив, в ведомстве скорректировали свой прогноз в сторону повышения на 0,3 процентного пункта.