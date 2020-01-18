Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова

Ранее Венедиктов в ответ на слова министра иностранных дел процитировал слова из конституции США, где сказано, что все договоры, которые заключены от имени США, являются верховным правом страны; и судьи обязаны следовать этому праву, не зависимо от того, что это может противоречить положениям конституции или законам любого из штатов.

Захарова напомнила, что в США действует прецедентное право, а судебные решения "изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров".

В своем посте в Facebook она привела в пример несколько дел, по которым Верховный суд, а также один из апелляционных судов США указал, что "ни одно постановление Конгресса не может быть оспорено только на том основании, что оно нарушает обычное международное право".

Кроме того, Захарова отметила, что США регулярно нарушают соглашение между ООН и правительством США, не выдавая визы представителям делегаций, прибывающим в Нью-Йорк по линии ООН, и напомнила об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД) в нарушение резолюции Совета безопасности ООН.

"Что уж говорить об инициированных Вашингтоном нелегитимных и противоречащих международному праву актах агрессии против Югославии, Ирака и так далее. Одно только нахождение в Сирии противоречит международному праву отчаянно", - написала она.