СМИ: в США бывшего конгрессмена осудили за мошенничество

"Судья приговорил бывшего члена палаты представителей Криса Коллинза - одного из первых и верных союзников президента Дональда Трампа к 26 месяцам тюремного заключения после того, как он в сентябре прошлого года признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества с ценными бумагами", - сообщил корреспондент издания из зала суда.
При этом обвинение требовало приговорить бывшего конгрессмена США почти к пяти годам тюрьмы за махинации. За вменяемые Коллинзу преступления полагалось 46-57 месяцев тюрьмы.
Коллинз признал себя виновным в утечке информации относительно коммерческой компании. Сын Коллинза Кэмерон избежал многосотысячных потерь, вовремя продав акции перед их резким падением. Обвинение заявило, что депутат узнал о плохих для компании новостях при исполнении служебных обязанностей — на пикнике для членов конгресса в Белом доме.
14 декабря 2019, 02:55Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами