СМИ: в США бывшего конгрессмена осудили за мошенничество

"Судья приговорил бывшего члена палаты представителей Криса Коллинза - одного из первых и верных союзников президента Дональда Трампа к 26 месяцам тюремного заключения после того, как он в сентябре прошлого года признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества с ценными бумагами", - сообщил корреспондент издания из зала суда.