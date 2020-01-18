Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-18T03:17+0300
https://ria.ru/20200118/1563568890.html
СМИ: в США бывшего конгрессмена осудили за мошенничество
https://cdn22.img.ria.ru/images/105829/45/1058294515_0:242:4000:2492_1036x0_80_0_0_9176325bf4e6bf708f0f47ea1be524dc.jpg
РИА Новости

СМИ: в США бывшего конгрессмена осудили за мошенничество

03:17 18.01.2020
168
© Flickr / Eric E JohnsonЗал судебных заседаний в США
Зал судебных заседаний в США
© Flickr / Eric E Johnson
Зал судебных заседаний в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Федеральный суд США в пятницу приговорил бывшего члена палаты представителей и одного из верных союзников президента США Криса Коллинза к 26 месяцам тюремного заключения за мошенничество с ценными бумагами, сообщает HuffPost.
"Судья приговорил бывшего члена палаты представителей Криса Коллинза - одного из первых и верных союзников президента Дональда Трампа к 26 месяцам тюремного заключения после того, как он в сентябре прошлого года признал себя виновным в заговоре с целью мошенничества с ценными бумагами", - сообщил корреспондент издания из зала суда.
При этом обвинение требовало приговорить бывшего конгрессмена США почти к пяти годам тюрьмы за махинации. За вменяемые Коллинзу преступления полагалось 46-57 месяцев тюрьмы.
Коллинз признал себя виновным в утечке информации относительно коммерческой компании. Сын Коллинза Кэмерон избежал многосотысячных потерь, вовремя продав акции перед их резким падением. Обвинение заявило, что депутат узнал о плохих для компании новостях при исполнении служебных обязанностей — на пикнике для членов конгресса в Белом доме.
Нью-Йорк
14 декабря 2019, 02:55
Суд в США обвинил экс-дипломата из Марокко в мошенничестве с визами
320000
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Полисы ОСАГО
РСА хочет вернуться к вопросу дальнейшей либерализации ОСАГО
Девушка во время традиционного праздничного купания в Крещение
В Госдуме посоветовали сходить к врачу перед крещенскими купаниями
Триполи
Армия Хафтара заявила о поставках Турцией ПВО правительству в Триполи
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил, что венесуэльцы уходят из католицизма
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал иранских лидеров "сделать Иран снова великим"
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Украинский министр Малюська спрятался под столом в поддержку Гончарука
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрона вывели из театра, куда пытались прорваться протестующие
Лондон
В Великобритании рассказали, как отметят Brexit
Космонавты
Психологи ЦПК отсеяли половину желавших стать космонавтами в 2018 году
Добыча нефти
В Ливии опасаются закрытия нефтяных терминалов
Алексей Венедиктов
Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
На севере Мексики преступники сожгли 20 домов и семь автомобилей
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Зал судебных заседаний в США
В США суд снизил сумму штрафа J&J за побочный эффект от препарата
Управление температурой в доме
Врач рассказала об опасности увлажнителей воздуха
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01В аэропортах в Чикаго сотни рейсов отменили из-за снежной бури
05:55Исследование: более 80% японцев выступают за сохранение смертной казни
05:30Дуров рассказал суду о работе Telegram
05:30Водонаева объяснила свои слова о "быдле", получающем маткапитал
05:06Почти 30 жителей Алеппо погибли за трое суток от обстрелов боевиков
04:35Мадуро заявил, что венесуэльцы уходят из католицизма
04:22Уральская туристка попала вместо храма на ликеро-водочный завод
04:21В Ливии опасаются закрытия нефтяных терминалов
04:15Эминема осудили за трек, в котором он шутит про теракт в Манчестере
04:13Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России
04:04Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами
03:55S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России
03:45Макрона вывели из театра, куда пытались прорваться протестующие
03:36Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова
03:30РСА хочет вернуться к вопросу дальнейшей либерализации ОСАГО
03:25Врач рассказала об опасности увлажнителей воздуха
03:17СМИ: в США бывшего конгрессмена осудили за мошенничество
03:12В Госдуме посоветовали сходить к врачу перед крещенскими купаниями
03:04Психологи ЦПК отсеяли половину желавших стать космонавтами в 2018 году
02:52Трамп призвал иранских лидеров "сделать Иран снова великим"
Лента новостейМолния