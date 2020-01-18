В Госдуме посоветовали сходить к врачу перед крещенскими купаниями

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россиянам, которые планируют на Крещение окунуться в прорубь, следует прислушаться к здоровью, а лучше заранее посетить врача даже при отсутствии признаков болезни, сказал РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич, а также дал ряд советов, чтобы погружение в купель не нанесло вред здоровью.
Русская церковь 18-19 января отмечает Крещение Господне (Богоявление) — праздник, который посвящен крещению Иисуса Христа в реке Иордан, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель). Название Богоявление напоминает о том, что во время крещения на Христа сошел Святой Дух в виде голубя "и был глас с небес, глаголющий: ты сын мой возлюбленный; в тебе мое благоволение!". В Крещенский сочельник - 18 января – в храмах совершают чин освящения воды. Существует также народная, а не церковная традиция купаний в прорубях-иорданях - вечером и в ночь перед праздником люди троекратно погружаются в воду.
"Лично я рекомендую прежде всего прислушаться к своему здоровью и если даже нет признаков болезней, то сходить к врачу. Потому что есть ряд болезней, при которых перепад температуры, которой происходит во время окунания в прорубь, может привести, как минимум, к потере сознания и вплоть до инфаркта миокарда. Потому что происходит рефлекторное сужение сосудов и возникает риск сердечно-сосудистой патологии. Помимо этого не рекомендуется окунаться в прорубь при наличии болезни легочной системы, половых органов, инфекционных и других. К тому же есть индивидуальные непереносимости, например, аллергия на холод", - сказал Менделевич.
Однако если человек решил окунуться, то изначально надо позаботиться о собственной безопасности и соблюдать ряд самых простых правил, предупредил парламентарий.
"Во-первых, купаться только в специально оборудованных прорубях у берега, желательно вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей. Во-вторых, не находиться в воде больше 1 минуты, а если это первый опыт – то не более 10 секунд. Окунаться лучше всего по шею, не погружая голову. Это позволит избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Надо четко понимать, что организм остро реагирует на перепады температур. Поэтому в воду ни в коем случае нельзя прыгать. Только спокойный вход", - рассказал депутат.
При выходе из проруби, добавил Менделевич, обязательно надо укрепить иммунитет горячим чаем.