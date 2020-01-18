В Госдуме посоветовали сходить к врачу перед крещенскими купаниями

"Лично я рекомендую прежде всего прислушаться к своему здоровью и если даже нет признаков болезней, то сходить к врачу. Потому что есть ряд болезней, при которых перепад температуры, которой происходит во время окунания в прорубь, может привести, как минимум, к потере сознания и вплоть до инфаркта миокарда. Потому что происходит рефлекторное сужение сосудов и возникает риск сердечно-сосудистой патологии. Помимо этого не рекомендуется окунаться в прорубь при наличии болезни легочной системы, половых органов, инфекционных и других. К тому же есть индивидуальные непереносимости, например, аллергия на холод", - сказал Менделевич.