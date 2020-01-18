Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-18T02:52+0300
https://ria.ru/20200118/1563568734.html
Трамп призвал иранских лидеров "сделать Иран снова великим"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d2256fb96b55110219f714d8759d4632.jpg
РИА Новости

Трамп призвал иранских лидеров "сделать Иран снова великим"

02:52 18.01.2020
348
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал иранских лидеров не вести страну к разрушению, а "сделать Иран снова великим".
"Благородные люди Ирана, которые любят Америку, заслуживают правительства, которое больше заинтересовано в том, чтобы помочь им осуществить свои мечты, чем в том, чтобы убивать их за требование уважения. Вместо того, чтобы вести Иран к разрушению, его лидеры должны отказаться от террора и сделать Иран снова великим!", - написал Трамп в Twitter.
Это высказывание похоже на лозунг Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года - "Сделаем Америку снова великой".
Свое сообщение Трамп в очередной раз продублировал на персидском языке. Ранее он в сообщении в Twitter на фарси заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на выборы, а также твитом поддерживал протестующих в Иране, назвав иранцев страдающим, но храбрым народом. После этого официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что "грязные языки" не имеют права "позорить" персидский язык.
Президент США Дональд Трамп
01:44Конфликт США и Ирана
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. В ответ на эту атаку США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке их продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения. Европейские участники сделки заявили о намерении сохранить соглашение.
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 19:48Конфликт США и Ирана
Помпео заявил, что США думали о превентивном ударе по объектам в Иране
191014
Обсудить 0
Конфликт США и ИранаДональд ТрампИранСШАВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал верховного лидера Ирана быть осторожнее в словах
Алексей Венедиктов
Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил, что венесуэльцы уходят из католицизма
Черное море
Украина и Грузия пожаловались на действия России в Причерноморье
Триполи
Армия Хафтара заявила о поставках Турцией ПВО правительству в Триполи
Немецкое письмо 1943 года, найденное на чердаке старого дома в Эммаусе, Тверская область
"Из одного ужаса в другой": под Тверью нашли письмо немецкого солдата
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
На севере Мексики преступники сожгли 20 домов и семь автомобилей
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрона вывели из театра, куда пытались прорваться протестующие
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Украинский министр Малюська спрятался под столом в поддержку Гончарука
Лондон
В Великобритании рассказали, как отметят Brexit
Зал судебных заседаний в США
СМИ: в США бывшего конгрессмена осудили за мошенничество
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что США думали о превентивном ударе по объектам в Иране
Космонавты
Психологи ЦПК отсеяли половину желавших стать космонавтами в 2018 году
Конституция Российской Федерации
Власти Москвы согласовали митинг противников конституционной реформы
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01В аэропортах в Чикаго сотни рейсов отменили из-за снежной бури
05:55Исследование: более 80% японцев выступают за сохранение смертной казни
05:30Дуров рассказал суду о работе Telegram
05:30Водонаева объяснила свои слова о "быдле", получающем маткапитал
05:06Почти 30 жителей Алеппо погибли за трое суток от обстрелов боевиков
04:35Мадуро заявил, что венесуэльцы уходят из католицизма
04:22Уральская туристка попала вместо храма на ликеро-водочный завод
04:21В Ливии опасаются закрытия нефтяных терминалов
04:15Эминема осудили за трек, в котором он шутит про теракт в Манчестере
04:13Пушков оценил реакцию Помпео на отставку правительства России
04:04Росгвардия получила машины связи, оснащенные дронами
03:55S&P спрогнозировало ускорение роста ВВП России
03:45Макрона вывели из театра, куда пытались прорваться протестующие
03:36Захарова ответила на критику Венедиктова в адрес Лаврова
03:30РСА хочет вернуться к вопросу дальнейшей либерализации ОСАГО
03:25Врач рассказала об опасности увлажнителей воздуха
03:17СМИ: в США бывшего конгрессмена осудили за мошенничество
03:12В Госдуме посоветовали сходить к врачу перед крещенскими купаниями
03:04Психологи ЦПК отсеяли половину желавших стать космонавтами в 2018 году
02:52Трамп призвал иранских лидеров "сделать Иран снова великим"
Лента новостейМолния