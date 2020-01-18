Трамп призвал иранских лидеров "сделать Иран снова великим"

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп призвал иранских лидеров не вести страну к разрушению, а "сделать Иран снова великим".

"Благородные люди Ирана, которые любят Америку, заслуживают правительства, которое больше заинтересовано в том, чтобы помочь им осуществить свои мечты, чем в том, чтобы убивать их за требование уважения. Вместо того, чтобы вести Иран к разрушению, его лидеры должны отказаться от террора и сделать Иран снова великим!", - написал Трамп в Twitter.

Это высказывание похоже на лозунг Трампа в ходе предвыборной кампании 2016 года - "Сделаем Америку снова великой".

Свое сообщение Трамп в очередной раз продублировал на персидском языке. Ранее он в сообщении в Twitter на фарси заявил, что его не волнует, пойдет ли Иран на выборы, а также твитом поддерживал протестующих в Иране, назвав иранцев страдающим, но храбрым народом. После этого официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что "грязные языки" не имеют права "позорить" персидский язык.

Кризис между США и Ираном обострился после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. В ответ на эту атаку США ввели санкции в отношении 17 иранских горнодобывающих и металлургических компаний, а также иностранных судов, участвовавших в закупке их продукции. Санкции введены и в отношении восьми высокопоставленных чиновников Ирана.