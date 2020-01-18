Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его "страшной" болезни

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Представитель Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.

Ранее ряд СМИ сообщили, что медики больницы Управления делами президента России поставили 85-летнему сатирику тот же диагноз, от которого умерли Олег Табаков и Вилли Токарев. Название болезни не раскрывалось, но, вероятнее всего, речь шла об онкологии.

Как пояснил представитель Жванецкого, писатель проходит плановый курс лечения в больнице Управделами президента, "чтобы продолжать работать". Какое именно лечение проводят сатирику, собеседник агентства не уточнил.

Сам Жванецкий, в свою очередь, заявил порталу teleprogramma.pro , что впервые слышит о таком диагнозе.

Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений, народный артист России Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе (Украина) в семье врачей.

В 1956 году окончил Одесский институт инженеров морского флота (ныне Одесский национальный морской университет) по специальности "Инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов". В студенческие годы Жванецкий участвовал в самодеятельности, где начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял.