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Культура
2020-01-18T02:28+0300
https://ria.ru/20200118/1563568596.html
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его "страшной" болезни
https://cdn24.img.ria.ru/images/156318/61/1563186162_0:270:2908:1906_1036x0_80_0_0_e8ae506b4ef94e26360e6c13b9e6621f.jpg
РИА Новости

Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его "страшной" болезни

02:28 18.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Ранее ряд СМИ сообщили, что медики больницы Управления делами президента России поставили 85-летнему сатирику тот же диагноз, от которого умерли Олег Табаков и Вилли Токарев. Название болезни не раскрывалось, но, вероятнее всего, речь шла об онкологии.
Как пояснил представитель Жванецкого, писатель проходит плановый курс лечения в больнице Управделами президента, "чтобы продолжать работать". Какое именно лечение проводят сатирику, собеседник агентства не уточнил.
Сам Жванецкий, в свою очередь, заявил порталу teleprogramma.pro, что впервые слышит о таком диагнозе.
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий. 1989 год
6 марта 2019, 00:16
Биография Михаила Жванецкого
Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель своих литературных произведений, народный артист России Михаил Михайлович Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе (Украина) в семье врачей.
В 1956 году окончил Одесский институт инженеров морского флота (ныне Одесский национальный морской университет) по специальности "Инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов". В студенческие годы Жванецкий участвовал в самодеятельности, где начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял.
В 1988 году Михаил Жванецкий создал Московский театр миниатюр, бессменным художественным руководителем которого он является.
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КультураМихаил ЖванецкийРоссия
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