В Великобритании рассказали, как отметят Brexit

Клоун "Бом". Борис Джонсон решил завести Биг-Бен на Brexit 500 тысяч фунтов стерлингов стоит одноразовое выступление Биг-Бена. Но уж очень хочется Борису Джонсону завести часы на Brexit. Как будильник. А то иначе граждане не поймут, что наступило новое время.