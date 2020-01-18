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В Великобритании рассказали, как отметят Brexit
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РИА Новости

В Великобритании рассказали, как отметят Brexit

02:11 18.01.2020
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 18 янв – РИА Новости, Мария Табак. День Brexit – 31 января – будет ознаменован речью премьер-министра Бориса Джонсона и иллюминацией, говорится в переданном в РИА Новости сообщении канцелярии премьера.
Великобритания покинет ЕС в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля).
"31 января за пределами Лондона состоится специальное заседание кабинета министров. Министры встретятся на севере Англии. Они обсудят повестку премьера и то, как правительство планирует обеспечить процветание и возможности по всему великому союзу Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Вечером, как ожидается, премьер выступит перед нацией со специальным обращением", - говорится в сообщении.
"Само здание на Даунинг-стрит, 10 также отметит день иллюминацией. В том числе, на черную стену здания будут проецироваться часы, которые будут вести обратный отсчет времени до 11 вечера. Здания на Уайтхолле также будут подсвечены", - сообщает офис премьера.
Британские флаги украсят Парламентскую площадь. Кроме того, в день выхода из ЕС в обращение поступит памятная монета Brexit, на которой будет написано "Мир, процветание и дружба со всеми народами". Премьер одним из первых получит новую монету, отмечает Даунинг-стрит.
Биг-Бен, вопреки ожиданиям, час Brexit не ознаменует: запуск находящихся под ремонтом часов обойдется в слишком большую сумму.
Клоун Бом. Борис Джонсон решил завести Биг-Бен на Брекзит
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Клоун "Бом". Борис Джонсон решил завести Биг-Бен на Brexit500 тысяч фунтов стерлингов стоит одноразовое выступление Биг-Бена. Но уж очень хочется Борису Джонсону завести часы на Brexit. Как будильник. А то иначе граждане не поймут, что наступило новое время.
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